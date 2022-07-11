Какие опасные болезни можно распознать по цвету губ

Сухие губы с трещинками

Самое очевидное, почему на губах возникает сухость и мелкие трещинки — это дефекты ухода. Особенно это актуально в сильные морозы или в жару, если на улице ветреная погода. Отсутствие на губах бальзама или питательной помады делает губы беззащитными перед внешними неблагоприятными факторами.

Если в отсутствии ухода вас упрекнуть нельзя, но сухость не исчезает, важно оценить и скорректировать питьевой режим. Кожа на губах одной из первых реагирует на дефицит жидкости и становится сухой, шелушится и трескается.

Вредные привычки, такие как откусывание, облизывание губ, приводят к пересыханию эпителия и его раздражению, что ведет к чрезмерной сухости и растрескиванию. Особенно часто такое бывает в периоды стрессов и переживаний. В этом случае нужно бороться с вредными привычками и устранять и жизни стрессовые факторы.