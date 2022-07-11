Какие опасные болезни можно распознать по цвету губ

Кожа в области губ очень тонкая и нежная, чувствительная за счет массы рецепторов, воспринимающих сигналы от внешней среды. У кожи на губах нет своих сальных желез, поэтому эпителий плохо защищен от внешних агрессивных факторов, в отличие от всего остального лица. На губах нет защитного слоя из жиров, вырабатываемых клетками кожи на лице, поэтому они требуют дополнительного ухода.
Изменения на губах могут быть вызваны как дефектами ухода, так и более серьезными проблемами здоровья. «Доктор Питер» уточнил у терапевта, эндоскописта Лидии Голубенко, какие изменения губ должны насторожить и стать поводом для визита к врачу.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом
Сухие губы с трещинками
Самое очевидное, почему на губах возникает сухость и мелкие трещинки — это дефекты ухода. Особенно это актуально в сильные морозы или в жару, если на улице ветреная погода. Отсутствие на губах бальзама или питательной помады делает губы беззащитными перед внешними неблагоприятными факторами.
Если в отсутствии ухода вас упрекнуть нельзя, но сухость не исчезает, важно оценить и скорректировать питьевой режим. Кожа на губах одной из первых реагирует на дефицит жидкости и становится сухой, шелушится и трескается.
Вредные привычки, такие как откусывание, облизывание губ, приводят к пересыханию эпителия и его раздражению, что ведет к чрезмерной сухости и растрескиванию. Особенно часто такое бывает в периоды стрессов и переживаний. В этом случае нужно бороться с вредными привычками и устранять и жизни стрессовые факторы.
Бледность губ
Если губы потеряли свой натуральный цвет, побледнели и приобрели легкий синюшный оттенок, стоит проверить уровень эритроцитов и гемоглобина крови. Подобный признак достаточно типичен для анемии, связанной с дефицитом железа, витаминов В9 и В12 и другими причинами потери крови. При недостатке гемоглобина эритроциты переносят меньше кислорода к тканям, особенно в области кожи и слизистых, поэтому губы тоже получают меньше кровоснабжения, бледнеют и сохнут.
Проблему помогут решить врачи, определив причины анемии и назначив соответствующие препараты, скорректировав диету. Но важно помнить — одними только продуктами дефицит железа, витаминов не устранить.
Трещины в углах губ
Подобная ситуация знакома многим. В уголках рта образуются мелкие, но очень болезненные трещинки — заеды. Нередко подобная проблема возникает на фоне хронических инфекций, присутствующих в организме, при дефиците витаминов группы В, особенно тиамина и рибофавина. Эти вещества необходимы для получения энергии клетками и поддержания здоровья нервных волокон.
Кроме того, проблема может быть связана с гормональным дисбалансом, обезвоживанием и нехваткой жирорастворимых витаминов.
Если же трещины образуют еще и пузырьки и корочки, сочатся, причина может быть в инфекционных поражениях, связанных со стрептококковыми, стафилококковыми или грибковыми возбудителями. В этом случае необходимо обратить внимание на состояние своей иммунной системы.
Изменение цвета губ
Если губы приобретают неестественный оттенок — это повод для консультации с врачом. Нередко это явный сигнал о серьезных патологиях организма. Ярко-красный, почти бордовый оттенок губ может возникать при гипертонии, поражениях почек. Синюшные (цианотичные) губы, особенно с выделяющейся синеватой каймой — это проблемы с кровообращением по малому кругу. Это возможно при пороках, сердечной недостаточности, миокардите.
Желтизна губ может указывать на проблемы с печенью, а еще она нередко бывает у заядлых курильщиков.
Припухлость губ, в том числе по утрам
Припухание губ в утренние часы может указывать на задержку жидкости и развитие отеков. Обычно этот симптом возникает в комбинации с мешками под глазами общей отечностью лица. Если же отечность возникает резко и она достаточно выраженная, речь идет об аллергических реакциях. Иногда подобные реакции возникают при контакте с косметикой, приеме лекарств или незнакомой пищи.
Иногда отек губ могут вызвать ментол, острые продукты или раздражающие вещества, попадающие на губы.
Язвочки, ранки и пузырьки
Разнообразные повреждения на губах — это обычно признак инфекций, которые имеют как локальное, так и системное воздействие. Типичный пример — это герпесные пузырьковые высыпания. Но есть и масса других неприятностей — стрептодермия, молочница. Кроме того, на губах могут проявляться пузырьковые высыпания при аллергии, особенно если раздражитель длительно контактировал с полостью рта и губами.
Если болячка появилась и длительно не заживает, становится все глубже, стоит обратиться к врачу и исключить опухолевую природу болезни.