7 болезней, о которых может говорить синдром «грязных локтей»

Грязные руки, коленки и локти у детей после песочницы — это не редкость. Но если ребенок только после душа, а коленки и локтевые области у него темные, это повод для консультации с врачом. Аналогично обстоят дела у взрослых. Если кожа на коленях и локтях стала утолщенной, более грубой и пигментированной, потемнела, издалека кажется, что она будто запачканная — вам стоит поговорить с врачом.
Так проявляется синдром Бера или в простонародье «синдром грязных коленок и локтей». Это не нормальное состояние, у здоровых людей кожа на всех участках тела окрашена одинаково. Разобраться, в чем причины этого состояния, «Доктор Питер» попытался вместе с врачом-педиатром, иммунологом Еленой Парецкой.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Не дерматолог, а терапевт или педиатр
Отмечая у себя или у ребенка изменения кожи, нам кажется логичным обратиться к дерматологу. Но не в случае синдрома «грязных локтей и коленей». Синдром Бера — это внешнее проявление нарушений внутри организма, поэтому начать обследование нужно с терапевта. Если речь идет о ребенке — то с педиатра.
Но почему страдают именно эти участки? Все просто — кожа именно этих участков имеет изначальную склонность к усиленному ороговению, нежели остальные области тела. Поэтому из-за трения возникает сухость, утолщение, ощущение зуда и изменения цвета. Кожа приобретает оттенок от коричневого до серо-землистого. Иногда возникает еще и растрескивание, вплоть до мокнущих ран. А процесс восстановления в этой области затруднен из-за особенностей кровообращения.
7 проблем, которые стоит исключать
Если речь идет о детях и подростках, первое, что стоит исключать — это паразитозы. Справедливости ради стоит сказать, что взрослые люди тоже нередко становятся домом для различных глистов, начиная от банальных остриц, заканчивая трихинеллами и эхинококковыми кистами. Не всегда можно выявить заражение при стандартном анализе кала, иногда дополнительно проводят исследования крови на антитела.
Помимо паразитов, синдром Бара могут вызвать:
гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы);
сахарный диабет (в том числе в начальной стадии, когда уровень сахара еще не так велик);
патологии пищеварения (гастрит, дуоденит, колит);
проблемы с желчным пузырем (камешки, холецистит);
грибковые поражения (молочница, проблемы ногтей, кишечника);
гиповитаминоз по витаминам группы В, аскорбиновой кислоте и витамину Д.
На фоне всех этих патологий страдает состояние кожи, она получает меньше питательных веществ, витаминов и влаги.
Шерстяное не носить, обтягивающее не надевать
Помимо непосредственной причины, которая провоцирует нарушения в работе кожи на проблемных местах, дополнительно могут влиять и определенные внешние факторы.
Среди них выделяются:
ношение грубой, жесткой одежды (спецовки, робы), шерстяных вещей;
аллергия, особенно ее кожные формы;
патологии кожи — дерматиты, склеродермия, ихтиоз;
постоянное трение или давление в области локтей, коленей;
неполноценный уход за кожей, пренебрежение увлажняющими, смягчающими средствами;
использование кускового мыла, которое сушит кожу;
работа центрального отопления в холодное время года;
длительный прием ванн, особенно с хлорированной водой.
Ключевые проявления синдрома
Никаких жалоб может не быть, но обращает на себя внимание потемнение кожи, изменение ее окраски в области локтей и на передних поверхностях коленей. Кожа может иметь коричневатый, серо-коричневый, землистый оттенок с выраженным, усиленным кожным рисунком. Возможно утолщение кожи, на ощупь она грубая, шершавая, могут быть шелушения и трещины, порой проступающей сукровицей или кровью. Иногда человек ощущает легкий зуд кожи, а в области трещин — жжение и болезненность. Кожа вокруг сухая, бледная, из-за чего область локтей и коленей отчетливо выделяются.
На фоне трения, после ванны или ношения тесной одежды сухость кожи усиливается, появляется шелушение, зуд.
После устранения основного причинного фактора состояние кожи улучшается буквально за пару недель. Пигментация исчезает быстро, но сухость может сохраняться более длительный период.
Правила ухода за проблемными зонами
Параллельно с лечением причин, провоцирующих синдром, чтобы не допустить трещин и инфицирования, за кожей на локтях и коленях нужно правильно ухаживать. Нужно применять для купания мягкие, увлажняющие гели и мыло, после душа наносить на кожу крем или молочко с увлажняющими, смягчающими компонентами. Для отшелушивания ороговевшей кожи можно применять деликатные скрабы с натуральными компонентами.
Дополнительно можно подобрать добавки, содержащие жирорастворимые витамины — А и Е, а также витамины группы В. Дозировку подберет врач, он же подскажет, каким должен быть курс приема витаминов.