7 болезней, о которых может говорить синдром «грязных локтей»

Грязные руки, коленки и локти у детей после песочницы — это не редкость. Но если ребенок только после душа, а коленки и локтевые области у него темные, это повод для консультации с врачом. Аналогично обстоят дела у взрослых. Если кожа на коленях и локтях стала утолщенной, более грубой и пигментированной, потемнела, издалека кажется, что она будто запачканная — вам стоит поговорить с врачом.

Так проявляется синдром Бера или в простонародье «синдром грязных коленок и локтей». Это не нормальное состояние, у здоровых людей кожа на всех участках тела окрашена одинаково. Разобраться, в чем причины этого состояния, «Доктор Питер» попытался вместе с врачом-педиатром, иммунологом Еленой Парецкой.