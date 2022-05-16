Два ощущения в ногах, которые говорят о «затвердевшем» холестерине в венах

Холестерин — органическое вещество, природный жирорастворимый спирт. Он входит в состав клеточной стенки, образуя ее структурность и участвуя в транспорте веществ внутрь клетки и обратно. Если уровень холестерина в крови повышен, это может привести к серьезным заболеваниям, например, ишемической болезни сердца или инсульту.
Наше тело может по-разному сигналить о том, что уровень этого вещества зашкаливает: так, коварную патологию могут выдать определенные изменения на коже: например, она стала чересчур гладкой, как будто немного натянутой. Или же вы заметили, что на руках или ногах начали резко выпадать волосы.
Еще один способ заподозрить у себя высокий уровень холестерина — это обратить внимание на те ощущения, которые появляются в ногах, пишет британское издание
По каким ощущениям в ногах можно понять, что уровень холестерина в крови стал гораздо выше нормы:
Вы стали замечать, что во время ходьбы устаете гораздо быстрее. Например, раньше вы без проблем могли гулять пару часов, не сбавляя темпа. Сейчас же такое вам не под силу — ноги как будто свинцовые. Плюс к этому у вас появилось чувство жжения в ногах, бедрах и/или ягодицах;
Еще один тревожных звоночек — это боли и спазмы в ногах. Они тоже могут усиливаться при любой физической нагрузке, даже при неспешных прогулках.
Артерии в ногах могут «затвердевать» из-за обилия холестериновых бляшек. Такое состояние мешает циркуляции крови, в таком случае у человека диагностируют болезнь периферических артерий. Когда патология прогрессирует, то к спазмам, боли и жжению может добавиться еще один симптом: хромота. Она появляется как раз из-за спазмов и болевых ощущений в ногах.
Важная деталь: заболевание периферических артерий чаще всего поражает ноги, но могут пострадать и другие артерии, например руки, шея или почки.
Как снизить уровень холестерина
Один из наиболее эффективных способов предотвратить дальнейшие осложнения со здоровьем при высоком уровне холестерина — уменьшить прогрессирование накопления жира в артериях. В первую очередь, надо изменить образ жизни, советуют врачи. Обязательно усилить двигательную активность, бросить курить и пересмотреть рацион питания.
Диетологи отмечают, что многие пациенты, испугавшись высоких показателей холестерина, бросаются в крайности, отказываясь от жирных продуктов. Это не совсем верно. Также не стоит заменять молочные продукты с нормальной или повышенной жирностью на обезжиренные. В последних много сахара или крахмала — для густоты, а также они не дают насыщение, как итог — переедание.
Кстати
Признаки повышенного уровня «плохого» холестерина в крови можно заподозрить по ряду «подсказок» на руках. Достаточно внимательно посмотреть на свои кисти и ладони, чтобы увидеть первые тревожные звоночки. О том, как они выглядят, можно прочитать ЗДЕСЬ.