Два ощущения в ногах, которые говорят о «затвердевшем» холестерине в венах

Холестерин — органическое вещество, природный жирорастворимый спирт. Он входит в состав клеточной стенки, образуя ее структурность и участвуя в транспорте веществ внутрь клетки и обратно. Если уровень холестерина в крови повышен, это может привести к серьезным заболеваниям, например, ишемической болезни сердца или инсульту.

Наше тело может по-разному сигналить о том, что уровень этого вещества зашкаливает: так, коварную патологию могут выдать определенные изменения на коже: например, она стала чересчур гладкой, как будто немного натянутой. Или же вы заметили, что на руках или ногах начали резко выпадать волосы.