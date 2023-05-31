«Сегодня дети зачастую растут в ускоренном темпе, что негативно влияет на состояние здоровья. Это может усугубить уже имеющиеся физические особенности: нарушение сердцебиения, давления, расстройства сна. Помимо этого в период активного роста может наблюдаться отставание объема сердца в соотношении с объемом тела. Если у взрослого человека соотношение 1:60, у подростка оно может быть 1:90. И в этот период также возможны нарушения работы сердечно-сосудистой системы, чаще всего в виде нарушения сердечного ритма, головокружения и так далее. Для диагностики состояния здоровья в этом случае рекомендуется обратиться к врачу для полноценного обследования организма», — говорит Алена Перова.