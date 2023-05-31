По словам врача-педиатра «Инвитро-Юг» Алены Перовой, помимо подростков с врожденными патологиями сердца и сосудов в группу риска «сердечников» также входят дети с:
заболеваниями эндокринной системы;
заболеваниями нервной системы;
ускоренным темпом роста.
Между тем сейчас большинство детей растут очень быстро, а значит, риск есть.
Врач-педиатр «Инвитро-Юг»
«Сегодня дети зачастую растут в ускоренном темпе, что негативно влияет на состояние здоровья. Это может усугубить уже имеющиеся физические особенности: нарушение сердцебиения, давления, расстройства сна. Помимо этого в период активного роста может наблюдаться отставание объема сердца в соотношении с объемом тела. Если у взрослого человека соотношение 1:60, у подростка оно может быть 1:90. И в этот период также возможны нарушения работы сердечно-сосудистой системы, чаще всего в виде нарушения сердечного ритма, головокружения и так далее. Для диагностики состояния здоровья в этом случае рекомендуется обратиться к врачу для полноценного обследования организма», — говорит Алена Перова.
По словам врача, при быстром росте тела и отставании в развитии сердца подростка могут беспокоить:
нарушения сердечного ритма;
функциональные шумы;
артериальная гипо- или гипертензия;
сердцебиение;
одышка;
слабость;
быстрая утомляемость;
боли в области сердца;
обморочные состояния (особенно во время физических нагрузок).
«Эти нарушения, как правило, исчезают к концу полового созревания, но в ряде случаев они становятся основой для развития нейроциркуляторной дистонии (астения) и гипертонической болезни», — предупредила педиатр.
Бывают не только у подростков
В зависимости от возраста ребенка проблемы сердечно-сосудистой системы могут проявляться по-разному.
Так, у новорожденных детей они могут выражаться в виде:
цианоза — синеватого оттенка кожи;
бледности;
периодической потери сознания и обмороков;
повышенной потливости;
медленного набора веса.
У дошкольников и учеников младших классов проблемы могут проявляться следующими симптомами:
задержка физического развития — ребенок может выглядеть значительно меньше и младше своих сверстников;
одышка;
повышенная потливость;
низкий уровень активности;
жалобы на дискомфорт в области груди.
С чего начинать?
При появлении у ребенка любых подобных жалоб и нарушений в работе сердца для начала необходима консультация педиатра, и оттягивать поход к врачу в этом случае нельзя. Далее педиатр назначит дополнительные исследования и даст направление на консультацию к узкому врачу-специалисту — кардиологу, эндокринологу, неврологу.
Инструментальные методы обследования сердечно-сосудистой системы включают:
ЭКГ;
эхокардиографию (ЭХО-КГ);
суточное мониторирование артериального давления (СМАД);
холтеровское мониторирование.
Родители, в свою очередь, тоже могут помочь ребенку, прежде всего наладив его образ жизни. А это питание, сон, физическая активность, нормальная масса тела.
«Для профилактики подобных состояний обратите внимание на образ жизни ребенка: нормально ли он питается? Не слишком ли много стресса в его жизни? Достаточно ли спит? Достаточно ли активный образ жизни он ведет? Все это также может влиять на состояние организма ребенка или подростка», — говорит Алена Перова.
Когда пора вызывать скорую
По словам Алены Перовой, родители должны насторожиться и обязательно обратиться к врачу, если у ребенка:
синеют носогубный треугольник и области вокруг глаз;
частая одышка;
постоянно холодные ладони и стопы;
регулярно пониженная температура тела — гипотермия;
обмороки, потеря сознания.
Кроме того, взрослым надо обращать пристальное внимание на детские жалобы, связанные с болями в области сердца или лопатки, в левой руке, а также на повышенную усталость после умеренных физнагрузок.
«При сочетании жалоб на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха, одышку, сочетающиеся со слабостью, бледностью, тошнотой, потерей сознания, на повышенное или резко пониженное артериальное давление — это повод для немедленного вызова скорой помощи», — говорит педиатр.