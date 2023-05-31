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В группе риска — акселераты: врач перечислила 9 признаков, что у ребенка проблемы с сердцем

Истории о красавце и спортсмене, который вдруг умирает в двадцать с небольшим лет от сердечного приступа, — не такая уж редкость. Чтобы защититься от подобных трагедий, важно вовремя заподозрить у подростка проблемы с сердцем.

31 мая 2023
как понять. что у ребенка проблемы с сердцем
Источник:
unsplash

По словам врача-педиатра «Инвитро-Юг» Алены Перовой, помимо подростков с врожденными патологиями сердца и сосудов в группу риска «сердечников» также входят дети с:

  • заболеваниями эндокринной системы;

  • заболеваниями нервной системы;

  • ускоренным темпом роста.

Между тем сейчас большинство детей растут очень быстро, а значит, риск есть.

Алена Перова
Педиатрия

Врач-педиатр «Инвитро-Юг»

«Сегодня дети зачастую растут в ускоренном темпе, что негативно влияет на состояние здоровья. Это может усугубить уже имеющиеся физические особенности: нарушение сердцебиения, давления, расстройства сна. Помимо этого в период активного роста может наблюдаться отставание объема сердца в соотношении с объемом тела. Если у взрослого человека соотношение 1:60, у подростка оно может быть 1:90. И в этот период также возможны нарушения работы сердечно-сосудистой системы, чаще всего в виде нарушения сердечного ритма, головокружения и так далее. Для диагностики состояния здоровья в этом случае рекомендуется обратиться к врачу для полноценного обследования организма», — говорит Алена Перова.

По словам врача, при быстром росте тела и отставании в развитии сердца подростка могут беспокоить:

  • нарушения сердечного ритма;

  • функциональные шумы;

  • артериальная гипо- или гипертензия;

  • сердцебиение;

  • одышка;

  • слабость;

  • быстрая утомляемость;

  • боли в области сердца;

  • обморочные состояния (особенно во время физических нагрузок).

«Эти нарушения, как правило, исчезают к концу полового созревания, но в ряде случаев они становятся основой для развития нейроциркуляторной дистонии (астения) и гипертонической болезни», — предупредила педиатр.

Бывают не только у подростков

В зависимости от возраста ребенка проблемы сердечно-сосудистой системы могут проявляться по-разному.

Так, у новорожденных детей они могут выражаться в виде:

  • цианоза — синеватого оттенка кожи;

  • бледности;

  • периодической потери сознания и обмороков;

  • повышенной потливости;

  • медленного набора веса.

У дошкольников и учеников младших классов проблемы могут проявляться следующими симптомами:

  • задержка физического развития — ребенок может выглядеть значительно меньше и младше своих сверстников;

  • одышка;

  • повышенная потливость;

  • низкий уровень активности;

  • жалобы на дискомфорт в области груди.

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С чего начинать?

При появлении у ребенка любых подобных жалоб и нарушений в работе сердца для начала необходима консультация педиатра, и оттягивать поход к врачу в этом случае нельзя. Далее педиатр назначит дополнительные исследования и даст направление на консультацию к узкому врачу-специалисту — кардиологу, эндокринологу, неврологу.

Инструментальные методы обследования сердечно-сосудистой системы включают:

  • ЭКГ;

  • эхокардиографию (ЭХО-КГ);

  • суточное мониторирование артериального давления (СМАД);

  • холтеровское мониторирование.

Родители, в свою очередь, тоже могут помочь ребенку, прежде всего наладив его образ жизни. А это питание, сон, физическая активность, нормальная масса тела.

«Для профилактики подобных состояний обратите внимание на образ жизни ребенка: нормально ли он питается? Не слишком ли много стресса в его жизни? Достаточно ли спит? Достаточно ли активный образ жизни он ведет? Все это также может влиять на состояние организма ребенка или подростка», — говорит Алена Перова.

Когда пора вызывать скорую

По словам Алены Перовой, родители должны насторожиться и обязательно обратиться к врачу, если у ребенка:

  • синеют носогубный треугольник и области вокруг глаз;

  • частая одышка;

  • постоянно холодные ладони и стопы;

  • регулярно пониженная температура тела — гипотермия;

  • обмороки, потеря сознания.

Кроме того, взрослым надо обращать пристальное внимание на детские жалобы, связанные с болями в области сердца или лопатки, в левой руке, а также на повышенную усталость после умеренных физнагрузок.

«При сочетании жалоб на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха, одышку, сочетающиеся со слабостью, бледностью, тошнотой, потерей сознания, на повышенное или резко пониженное артериальное давление — это повод для немедленного вызова скорой помощи», — говорит педиатр.

Автор текста:Анастасия Романова
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