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Ученые назвали главную ошибку, из-за которой не получается быть счастливым

Почему никак не удается ощутить счастье, даже если вы прикладываете много усилий для этого? Ученые провели исследование, после которого сделали простой, но крайне важный вывод.

30 мая 20231
Ученые назвали главную ошибку, из-за которой не получается быть счастливым
Источник:
freepik

Ученые из Университета Буффало провели исследование и выяснили: как же можно почувствовать счастье? При этом эксперты озадачились именно тем, чтобы человек мог ощущать себя счастливым ежедневно, а не в какие-то периоды жизни.

В эксперименте приняли участие студенты колледжа и взрослые работающие люди. Ученые составили специальный опросник, в котором просили оценить, в какие моменты участники исследования чувствуют себя счастливыми. Также в анкете можно было рассказать о своих убеждениях и других жизненных установках.

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«Люди могут думать о счастье как об инвестиции, подобно тому, как можно положить деньги на сберегательный счет и наблюдать, как их со временем становится все больше и больше. Такие люди уверены, что усердная работа и жертвы ради важных долгосрочных целей сделают их счастливее в будущем», — говорит Лора Парк, доктор философии, доцент психологии.

Как оказалось, именно в этом и заключается главная ошибка — уверенность, что для счастья обязательно стоит приложить много усилий, иначе чувствовать себя хорошо просто невозможно. На каждый период жизни человек обычно задает установки, подобно этим:

  • заработаю много денег, буду счастливым;

  • защищу диплом, буду счастливым;

  • выйду замуж, тогда точно будет мне счастье;

  • рожу ребенка, вот жизнь изменится.

«Другие люди могут думать о счастье как о мимолетном, подобно тому, как кто-то может вложить деньги в фондовый рынок и наблюдать, как они „колеблются“ день ото дня, не зная, когда рынок будет ползти вверх или вниз. Когда люди уверены, что нужно жить настоящим моментом, используя любые возможности чувствовать себя счастливыми сейчас, а не откладывать счастье в неизвестное будущее, тогда они могут радоваться каждый день», — добавляет Лора Парк.

Если человек откладывает радость и счастье на потом, то у него выстраивается своеобразный путь к этому радостному моменту. На пути он зачастую ощущает себя виноватым, злым, подавленным. В итоге то ожидаемое счастье уже не приносит столько радости — человек снова разочаровывается.

Плюс ко всему долгосрочные цели всегда отнимают много сил и энергии. Когда вы устали и опустошены, радоваться довольно трудно, даже если заветная сумма появилась на карте или ребенок наконец-то получил диплом.

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Люди, которые каждый день стараются сделать что-то приятное для себя, чтобы ощутить радость сейчас, даже физически чувствуют себя гораздо лучше. Эмоционально они тоже более стабильны, им легче добиваться каких-то глобальных целей. Безусловно, ждать радостного момента тоже нужно — например, вы знаете, что окажетесь на море через два месяца, но при этом нельзя откладывать позитивные эмоции в «ящик будущего».

Психология

Социолог, семейный психолог

«Если ждать, когда все внешние обстоятельства сложатся идеально, можно всю жизнь прожить несчастливым, — предупреждает Виктория Дмитриева. — Счастье надо не ждать, а создавать своими руками».

По мнению психолога, почувствовать себя счастливым помогут следующие привычки.

  • Улыбаться. Не только эмоции влияют на мимику, но и наоборот. То есть не только когда вы счастливы, вы улыбаетесь. Можно сперва начать улыбаться, а за улыбкой подтянется ощущение счастья.

  • Учиться. Может произойти все, что угодно. Вы потеряете работу, накопления, имущество, но одно останется с вами всегда. Это ваши знания. Не переставайте развиваться, идти вперед. У человека можно отнять все, кроме того, что находится в его голове.

  • Заботиться о своем настроении. Эксперт рекомендует не позволять сложной ситуации снаружи погасить огонь счастья, который у вас есть внутри. Боритесь с паникой и унынием средствами, которые приносят вам радость: игра с собакой, плавание, прогулка, разговор с другом.

Автор текста:Софья Хромова
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