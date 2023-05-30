Ученые назвали главную ошибку, из-за которой не получается быть счастливым

Ученые из Университета Буффало провели
В эксперименте приняли участие студенты колледжа и взрослые работающие люди. Ученые составили специальный опросник, в котором просили оценить, в какие моменты участники исследования чувствуют себя счастливыми. Также в анкете можно было рассказать о своих убеждениях и других жизненных установках.
«Люди могут думать о счастье как об инвестиции, подобно тому, как можно положить деньги на сберегательный счет и наблюдать, как их со временем становится все больше и больше. Такие люди уверены, что усердная работа и жертвы ради важных долгосрочных целей сделают их счастливее в будущем», — говорит Лора Парк, доктор философии, доцент психологии.
Как оказалось, именно в этом и заключается главная ошибка — уверенность, что для счастья обязательно стоит приложить много усилий, иначе чувствовать себя хорошо просто невозможно. На каждый период жизни человек обычно задает установки, подобно этим:
заработаю много денег, буду счастливым;
защищу диплом, буду счастливым;
выйду замуж, тогда точно будет мне счастье;
рожу ребенка, вот жизнь изменится.
«Другие люди могут думать о счастье как о мимолетном, подобно тому, как кто-то может вложить деньги в фондовый рынок и наблюдать, как они „колеблются“ день ото дня, не зная, когда рынок будет ползти вверх или вниз. Когда люди уверены, что нужно жить настоящим моментом, используя любые возможности чувствовать себя счастливыми сейчас, а не откладывать счастье в неизвестное будущее, тогда они могут радоваться каждый день», — добавляет Лора Парк.
Если человек откладывает радость и счастье на потом, то у него выстраивается своеобразный путь к этому радостному моменту. На пути он зачастую ощущает себя виноватым, злым, подавленным. В итоге то ожидаемое счастье уже не приносит столько радости — человек снова разочаровывается.
Плюс ко всему долгосрочные цели всегда отнимают много сил и энергии. Когда вы устали и опустошены, радоваться довольно трудно, даже если заветная сумма появилась на карте или ребенок наконец-то получил диплом.
Люди, которые каждый день стараются сделать что-то приятное для себя, чтобы ощутить радость сейчас, даже физически чувствуют себя гораздо лучше. Эмоционально они тоже более стабильны, им легче добиваться каких-то глобальных целей. Безусловно, ждать радостного момента тоже нужно — например, вы знаете, что окажетесь на море через два месяца, но при этом нельзя откладывать позитивные эмоции в «ящик будущего».
«Если ждать, когда все внешние обстоятельства сложатся идеально, можно всю жизнь прожить несчастливым, — предупреждает Виктория Дмитриева. — Счастье надо не ждать, а создавать своими руками».
По мнению психолога, почувствовать себя счастливым помогут следующие привычки.
Улыбаться. Не только эмоции влияют на мимику, но и наоборот. То есть не только когда вы счастливы, вы улыбаетесь. Можно сперва начать улыбаться, а за улыбкой подтянется ощущение счастья.
Учиться. Может произойти все, что угодно. Вы потеряете работу, накопления, имущество, но одно останется с вами всегда. Это ваши знания. Не переставайте развиваться, идти вперед. У человека можно отнять все, кроме того, что находится в его голове.
Заботиться о своем настроении. Эксперт рекомендует не позволять сложной ситуации снаружи погасить огонь счастья, который у вас есть внутри. Боритесь с паникой и унынием средствами, которые приносят вам радость: игра с собакой, плавание, прогулка, разговор с другом.