Ученые назвали главную ошибку, из-за которой не получается быть счастливым

«Другие люди могут думать о счастье как о мимолетном, подобно тому, как кто-то может вложить деньги в фондовый рынок и наблюдать, как они „колеблются“ день ото дня, не зная, когда рынок будет ползти вверх или вниз. Когда люди уверены, что нужно жить настоящим моментом, используя любые возможности чувствовать себя счастливыми сейчас, а не откладывать счастье в неизвестное будущее, тогда они могут радоваться каждый день», — добавляет Лора Парк.