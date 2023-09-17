Психолог Шахов назвал 15 признаков низкой самооценки и объяснил, как ее поднять

«Когда мы были маленькими детьми, мы сами себя никогда не оценивали, об этом нам говорили значимые взрослые, — объясняет психолог Александр Шахов. — Ребенок воспринимал оценку сначала снаружи, никакой самооценки у него от рождения не было. Не было жизненного опыта и понимания, что хорошо, а что плохо. Об этом ему говорили мама или папа. Так что самооценка — это проекция внешней оценки. Я думаю о себе так, как обо мне думают окружающие.