Психолог Шахов назвал 15 признаков низкой самооценки и объяснил, как ее поднять

Не чувствуете себя счастливым? Кажется, что живете не свою жизнь? Апатия и уныние — это ваши постоянные спутники? Первое, на что стоит обратить внимание, если вы абсолютно здоровы, — это самооценка, то, от чего зависит не только успех человека в социуме, но и его внутреннее мироощущение.
Чтобы понять, что с вашей самооценкой что-то не так, проверьте себя на наличие этих 15 признаков. О них рассказал психолог Александр Шахов.
Вы часто сравниваете себя с другими и всегда проигрываете (бедра шире, машина хуже, дети не такие отличники, муж зарабатывает меньше).
Вы склонны копаться в прошлом, винить себя за ошибки и сожалеть об упущенных возможностях.
В принятии решений вы часто ориентируетесь на мнение окружающих, пренебрегая собственными интересами.
Вы склонны к зависимым отношениям — часто растворяетесь в партнере и забываете о себе.
Вы замкнуты — с трудом идете на контакт с людьми и чувствуете себя некомфортно в новой компании.
Вам трудно просить о помощи и проявлять свою слабость, хотя на самом деле вы отчаянно нуждаетесь в поддержке.
Вы не умеете говорить «нет» независимо от того, кто перед вами — близкий друг или продавец в магазине.
Вы сами обижаетесь, услышав отказ.
Вы живете для других — стараетесь всем угодить, быть удобной, заслужить одобрение.
Вы нерешительны и всеми силами избегаете ситуаций, в которых вам придется самостоятельно решать какие-то вопросы и нести ответственность за результат.
Вы не цените себя, не признаете свои таланты и сильные стороны, смущаетесь, получая комплименты.
У вас низкий уровень энергии — часто клонит в сон, ничего не хочется делать, ни с кем общаться.
Вы часто тревожитесь и испытываете нездоровое чувство вины.
Вы позволяете другим относиться к вам неуважительно — обижаетесь, но не принимаете мер, чтобы изменить ситуацию.
Вам часто кажется, что вас не понимают. От этого вы чувствуете себя одинокой.
Как самому повысить свою самооценку
«Когда мы были маленькими детьми, мы сами себя никогда не оценивали, об этом нам говорили значимые взрослые, — объясняет психолог Александр Шахов. — Ребенок воспринимал оценку сначала снаружи, никакой самооценки у него от рождения не было. Не было жизненного опыта и понимания, что хорошо, а что плохо. Об этом ему говорили мама или папа. Так что самооценка — это проекция внешней оценки. Я думаю о себе так, как обо мне думают окружающие.
Но как же поменять самооценку, если с оценивающими вас взрослыми в детстве не очень повезло? Точно так же, как она и формировалась. Должно быть окружение, которое будет говорить: ты умный, красивый, уникальный и так далее. Если вы будете доверять этому окружению, то тогда сможете изменить самооценку.
Но при этом важно эмоционально открыться, верить безусловно тому, кто это говорит, и тогда есть шанс удалить те установки, которые уже живут внутри вас. Но на самом деле самостоятельно сделать это очень сложно».