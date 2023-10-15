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5 языков любви: ответьте на вопросы онлайн-теста и узнайте, на каком говорите вы

Если вы начали волноваться, что отношения движутся к финалу, возможно, дело в том, что ваша вторая половинка говорит на другом языке любви. Давайте разбираться, по каким признакам вы понимаете, что вами дорожат.

15 октября 20231
5 языков любви
Источник:
iStockphoto

По словам Анастасии Корнеевой, психолога онлайн-платформы"Грань.рф», самая частая претензия партнеров друг к другу, которую можно услышать в кабинете семейного психолога, звучит так: «Я столько для него (неё) делаю! Но это не ценится! А он (она) никак не проявляет свою любовь!» На практике же выясняется, что оба выражают свои чувства, просто каждый это делает по-своему.

Психология

Психолог онлайн-платформы Грань.Рф

«Если у партнеров разные языки любви, это может привести к недопониманию. И наоборот: если получше узнать предпочтения своего любимого человека и свои собственные, возможно восстановить связь и возродить отношения», — объясняет Анастасия Корнеева.

Согласно теории известного психолога Гэри Чепмена, существует пять основных способов выражения своей любви, так называемые «пять языков любви»:

  • слова;

  • подарки;

  • прикосновения;

  • время, проведенное вместе;

  • помощь.

Конечно, вовсе не значит, что у конкретного человека будет один-единственный язык любви, могут быть комбинации из двух и даже трех. Но один будет все-таки основным.

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Если хотите понять, какой язык любви у вас, пройдите небольшой тест. Можно попросить и партнера ответить на вопросы, чтобы определить, что в отношениях важно для него и как он понимает, что его любят.

ТЕСТ
Какой у вас язык любви?
любовь женщина мужчина
Источник:
iStockphoto
Автор текста:Анастасия Романова
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