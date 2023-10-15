5 языков любви: ответьте на вопросы онлайн-теста и узнайте, на каком говорите вы

По словам Анастасии Корнеевой, психолога онлайн-платформы"Грань.рф», самая частая претензия партнеров друг к другу, которую можно услышать в кабинете семейного психолога, звучит так: «Я столько для него (неё) делаю! Но это не ценится! А он (она) никак не проявляет свою любовь!» На практике же выясняется, что оба выражают свои чувства, просто каждый это делает по-своему.