Хаски или корги? Секреты выбора породы, чтобы собака не стала в тягость

Этот момент наступил: вы понимаете, что хотите завести собаку. Или же ваш ребенок уже не первый год грезит о четвероногом друге. Бывает и так, что вы пришли в гости к друзьям, а там очаровательный хаски с голубыми глазами, который готов обниматься с каждым, кто только на него посмотрит.
Безусловно, внешний вид питомца играет важную роль, ведь кто-то хочет маленькую собачку, которую можно спрятать в кошачью переноску, а кто-то представляет с собой рядом только большого лабрадора или статную колли. Прежде чем определиться окончательно, важно учитывать еще и другие, не менее важные критерии, говорит ветеринар.
Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных «Гульдог»
Что важно учитывать при выборе собаки
Итак, вот несколько критериев от эксперта.
Ваша нетерпимость
Может быть, вы терпеть не можете слюни или волосы, тогда самоед и слюнявые песики — не ваш вариант, как бы вы спокойно к этому ни относились, видя таких собак у других хозяев. Поверьте, пройдет немного времени, суровая реальность обрушится с головой. Далеко не каждый готов постоянно вытирать следы от слюней или каждый день пылесосить квартиру.
Образ жизни
Если ваша жизнь — это спорт и активности, то ленивый лабрадор или французский бульдог, которому тяжело дышать, точно не ваш вариант. В этом случае стоит присмотреться к венгерской выжле, аусси, самоедской собаке (самоеду) и тому подобное.
Если вы ведете «диванный» и офисный стиль жизни, то активный пес сделает вашу жизнь невыносимой или переделает вас под себя. Это тоже отлично, но редко происходит без конфликта.
Финансовые возможности
Если у вас нет достаточного количества средств на подходящий корм, наблюдение у ветеринара, дрессировку со специалистом, то стоит подумать: а потяните ли вы? Нельзя ставить собаку на первое место. Сначала — вы и ваш комфорт, потом уже комфорт собаки. Счастливый хозяин — это счастливая собака. Питомцу нужны такие же условия, какие вы создаете для себя.
Уход
На что вы готовы? Короткая шерсть неприхотлива в уходе, а длинная — это сборник песка, грязи и пыли дома. Большую овчарку гораздо сложнее мыть и сушить, чем маленького той-терьера.
Кроме того, собакам требуется груминг, про это тоже не стоит забывать. Есть породы, у которых образуются колтуны, поэтому питомцу потребуются профессиональный уход в течение всей жизни. Собакам нужно стричь когти, проверять зубы, закапывать в глаза и чистить уши — все это тоже станет частью вашей жизни.
Условия жизни
Загородный дом или студия — это кардинально разные условия для жизни. Если у вас большая активная собака, но вы живете в квартире, то будьте готовы гулять с ней по нескольку часов в день. Кроме того, питомцу могут требоваться не только физические, но и умственные нагрузки. Если собаку лишить этого, то она будет разрушать квартиру.
Когда вы определитесь и расставите приоритеты, можно начинать подбор собаки, проверку заводчика, потому что не все зависит от породы. Стоит учитывать и то, что характер питомца невозможно предугадать. У животного будет свой темперамент, особенности, различные заболевания, характерные для определенной породы.
«Я видела биглей, которые буквально уничтожили квартиру хозяев, и биглей, которые были паиньками. Так же и с психикой. Вам может достаться очень активный щенок или больной физически, а вас не предупредили об этом заранее, и теперь придется подстраиваться и много им заниматься. Поэтому порода — это еще не все. Здесь важно воспитание и то, сколько времени вы готовы уделять собаке», — говорит Лидия Лисичкина.
Важно: если вы раньше никогда не жили вместе с собакой, то обратитесь за помощью к кинологу. Опишите ему:
свои финансовые возможности;
приоритеты;
то, чего вы хотите от собаки (мирно дремать на диване или ходить в походы);
сколько времени готовы уделять дрессировке;
будет ли пес постоянно взаимодействовать с детьми или пожилыми людьми;
как часто собака будет оставаться одна дома.
Специалист подскажет породы, которые будут максимально ориентированы на вас. Ведь когда комфортно и хозяину, и питомцу, то с ним гораздо легче ужиться на одной территории.