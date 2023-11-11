Хаски или корги? Секреты выбора породы, чтобы собака не стала в тягость

«Я видела биглей, которые буквально уничтожили квартиру хозяев, и биглей, которые были паиньками. Так же и с психикой. Вам может достаться очень активный щенок или больной физически, а вас не предупредили об этом заранее, и теперь придется подстраиваться и много им заниматься. Поэтому порода — это еще не все. Здесь важно воспитание и то, сколько времени вы готовы уделять собаке», — говорит Лидия Лисичкина.