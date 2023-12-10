Ловушка близости: вот почему у вас не получается изменить свою жизнь к лучшему

Если вы пытаетесь «взбивать масло из молока», как та лягушка из сказки, но все равно «тонете» в серости жизни, а не выбираетесь на свободу, возможно, причина в том, что вы попали в самую настоящую «ловушку близости».
Это ситуация, когда мы вроде бы хотим изменить свою жизнь, но сталкиваемся с сопротивлением близких людей — и подчиняемся ему. И все остается по-прежнему. О феномене, про который мало кто задумывается,
Дело не в эгоизме
- Любящих нас людей раздражает, когда мы пытаемся учитывать свои интересы, — признает психолог. — На самом деле, партнер — часто вовсе не тот человек, который заинтересован в переменах к лучшему в нашей собственной жизни. Правда, многим людям приходится сделать усилие, чтобы это увидеть — ведь мозг сопротивляется этому открытию.
Эксперт объясняет, что дело вовсе не в эгоизме, а наши мужья и жены — совсем не нарциссы и абьюзеры.
- Просто близким больше нравится, когда мы делаем что-то приятное для них — например, готовим еду, или внимательно их слушаем, или едем на дачу к их родителям, — рассказывает Анастасия Рубцова. — В этот момент у них случается где-то в районе горла и сердечной чакры теплое щекочущее чувство и выделяется окситоцин. Ничего подобного не происходит, если мы делаем что-то приятное для себя — идем встречаться со своими друзьями или слушать свою лекцию. Вот тут-то мы и слышим от них, что мы «инфантильные нарциссы» и «жестокие эгоисты».
Ловушка близости
Нередко, когда человек хочет сделать что-то в своих интересах, но встречает сопротивление близких, он не в силах быть в их глазах «плохим» и в итоге уступает. Ради их одобрения он жертвует многим, и даже не один раз. Это и есть точка конфликта — ловушка близости.
- Попадают в нее не все, а, в основном, женщины — особенно те, кому мир в доме и ощущение «я хорошая» очень-очень важны, а конфликты наоборот — невыносимы, — объясняет психолог Анастасия Рубцова.
К сожалению, эту внутреннюю ловушку многие не замечают или думают, что она находится снаружи — ведь это НАС не понимают, не замечают и не ценят.
- На самом деле, важно ответить на вопрос: «В чем именно НАШ личный интерес и можем ли мы реализовать его, причем, необязательно входя в прямой конфликт и ссорясь?» Может быть, сначала украдкой, шаг за шагом, — говорит Анастасия Рубцова. — Ведь единственный человек, стоящий на нашей стороне — мы сами.