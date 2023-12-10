Ловушка близости: вот почему у вас не получается изменить свою жизнь к лучшему

- Просто близким больше нравится, когда мы делаем что-то приятное для них — например, готовим еду, или внимательно их слушаем, или едем на дачу к их родителям, — рассказывает Анастасия Рубцова. — В этот момент у них случается где-то в районе горла и сердечной чакры теплое щекочущее чувство и выделяется окситоцин. Ничего подобного не происходит, если мы делаем что-то приятное для себя — идем встречаться со своими друзьями или слушать свою лекцию. Вот тут-то мы и слышим от них, что мы «инфантильные нарциссы» и «жестокие эгоисты».