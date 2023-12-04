Переводчик с кошачьего: почему кошка постоянно мяукает, объясняют ветеринары

К сожалению, кошки не умеют разговаривать, хотя нам порой и кажется, что понимают они нас не хуже людей. Коты только мяукают, но люди еще не придумали бюджетный и доступный переводчик с их языка.
Как понять, почему кошка все время мяукает? В каких случаях ее активность может стать тревожным сигналом? Разбираемся вместе с экспертами.
Ветеринарный врач бренда суперпремиальных кормов для животных AlphaPet
«Мяу» изобрели для общения с людьми
По словам ветеринара Евгении Гусевой, с момента, как кошки поселились с людьми, они выработали такой способ общения и активно применяют его в жизни. Соответственно, если мы говорим про кошку, которая живет в одном доме с сородичами, то с другими хвостатыми она не будет общаться мяуканьем.
Таким способом питомец может выражать как желание поесть, поиграть, так и какие-либо боли, дискомфортные ощущения. Определить характер такого активного общения можно по общему поведению кота.
В некоторых случаях мяуканье может быть тревожным сигналом. Если вы замечаете чрезвычайную сонливость животного или то, что он прячется подальше от владельцев, отказывается от еды, — возможно, это будет первым признаком недомогания, который сопровождается мяуканьем или другими звуками.
Если же кошка активна и с радостью проявляет интерес к домочадцам, играм и другим животным, то в данном случае мяуканье будет значить готовность к игре или желание полакомиться чем-то вкусным.
Кстати
«Говорливость» кошек отчасти связана с их породой. Так, ветеринары говорят, что сиамские, корниш-рексы и ориентальные кошки мяукают особенно часто. А вот девон-рексы и оцикеты считаются молчунами. Не особо склонны к общению и кошки породы рэгдолл.
Зоопсихолог, специалист по коррекции нежелательного поведения домашних животных
Сами приучили, самим и отучать
Как отмечает зоопсихолог Елизавета Протасевич, кошки еще те манипуляторы. Ваш питомец следит за тем, как вы реагируете на его мяуканье. Есть такое понятие, как «позитивное подкрепление»: если поощрять определенное действие животного, он к нему приучится.
Поэтому, если ваш хитрый любимец запомнил, что после его настойчивых призывов добрые хозяева дают ему еду, он непременно попробует добиться своего в следующий раз тем же способом. Так что, когда вы реагируете определенным образом на мяуканье кошки, вы подсаживаете ее на такой способ общения.
Поэтому, если вдруг вы хотите отучить любимца мяукать каждый раз, как миска с едой опустела, наберитесь терпения и старайтесь не реагировать на первый же зов. Впрочем, если кошка мяукает настойчиво и долго, есть и другие признаки плохого самочувствия — на нее обязательно нужно обратить внимание.
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