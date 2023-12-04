Переводчик с кошачьего: почему кошка постоянно мяукает, объясняют ветеринары

По словам ветеринара Евгении Гусевой, с момента, как кошки поселились с людьми, они выработали такой способ общения и активно применяют его в жизни. Соответственно, если мы говорим про кошку, которая живет в одном доме с сородичами, то с другими хвостатыми она не будет общаться мяуканьем.



Таким способом питомец может выражать как желание поесть, поиграть, так и какие-либо боли, дискомфортные ощущения. Определить характер такого активного общения можно по общему поведению кота.