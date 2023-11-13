Не важно, кто живет у вас дома — собака, кошка или морская свинка, вы все равно разговариваете со своим питомцем, так уж устроены люди. Большинство хозяев прощаются со своим любимцем, когда уходят из квартиры, настойчиво что-то ему объясняют или просто засыпают животное ласковыми словами. Речь — это наш способ донести информацию и выразить эмоции, ничего удивительного здесь нет.
С животными все по-другому. Они не могут общаться словами, зато отлично понимают язык тела. А живя бок и бок с человеком, начинают перенимать его привычки, в том числе пытаются что-то «сказать» своему хозяину.
Зоопсихолог, специалист по коррекции нежелательного поведения домашних животных
«В первую очередь хочется порадовать всех владельцев кошек и котов: знайте, что ваш питомец издает звуки только для вас! Если понаблюдать за тем, как кошки общаются между собой, можно обнаружить, что они могут тереться друг об друга, нюхать, шипеть и рычать, но никак не мяукать», — говорит зоопсихолог.
Вспоминайте этот факт каждый раз, когда ваша кошка подаст голос. Чтобы научиться говорить с ней на одном языке, нужно лишь одно — пристальное внимание к тому, в какой ситуации питомец начинает «разговаривать». Любой опытный хозяин кошки со временем начинает понимать, что именно означает это конкретное «мяу» от его любимца. Это может быть:
милое приветствие;
проявление беспокойства или недовольства;
желание сообщить о том, что пора уже наполнить миску кормом.
Кроме того, кошка может мяукать просто из-за желания обратить ваше внимание на себя. Всем нам время от времени хочется внимания.
«На самом деле кошки — это отличные манипуляторы, поэтому, если вы хотите отучить ее мяукать просто так, вам придется запастись терпением, временем и перестать бросаться к животному по его первому зову», — говорит Елизавета Протасевич.
В зоопсихологии есть такое понятие, как «позитивное подкрепление». Оно означает поощрение животного в какой-то момент его действия, чтобы в сознании питомца оно обозначалось как верное. Таким образом, давая внимание кошке каждый раз, когда она об этом просит, вы буквально подсаживаете ее на это. С собаками, кстати, это тоже отлично работает.
Нередко громкое продолжительное мяуканье кошки может свидетельствовать о том, что ее что-то сильно беспокоит. Например, болит живот, но прямо сказать об этом питомец вам не может, вот и выбирает самый доступный вариант. Если вы понимаете, что кошка настойчиво и громко мяукает долгое время, то обязательно отвезите ее к ветеринару, особенно если раньше такого поведения за ней не наблюдалось.
«Как зоопсихолог я часто выступаю против очеловечивания животных, но все же не могу отрицать, что сходства между людьми и животными есть. У кошек, равно как и у других питомцев, могут быть разные характеры и темпераменты. Например, среди людей есть болтуны и молчуны, так почему же такого не может быть и среди животных?» — говорит эксперт.
Кстати: предугадать «болтливость» кошки можно по породе. Например, самыми разговорчивыми считаются сиамские, корниш-рексы и ориентальные кошки.
Менее разговорчивы девон-рексы и оцикеты, а кошки породы рэгдолл будут склонны к общению, только если почувствуют сильное одиночество.
Не стоит забывать и про язык тела, с помощью него кошка тоже может с вами «поговорить». Положение хвоста и ушей может многое сказать о настроении кошки и о том, какие эмоции она испытывает в данный момент. Если уши прижаты к макушке, это говорит о готовности к обороне и агрессии, а если уши разведены в разные стороны, то кошка удивлена и недоумевает. Опущенный хвост означает недовольство, об испуге или обиде сообщает поджатый хвост.
«Можно сказать, что кошки общаются с нами по-своему каждый день. Несмотря на то что мы не в силах понять друг друга напрямую, мы можем обращать внимание на любой их жест в нашу сторону. Как только вы станете больше наблюдать за питомцем, то вскоре точно сможете выявить закономерности. И не забывайте про специальную литературу, она тоже поможет лучше понимать любимца», — заключила зоопсихолог.