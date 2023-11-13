Не стоит забывать и про язык тела, с помощью него кошка тоже может с вами «поговорить». Положение хвоста и ушей может многое сказать о настроении кошки и о том, какие эмоции она испытывает в данный момент. Если уши прижаты к макушке, это говорит о готовности к обороне и агрессии, а если уши разведены в разные стороны, то кошка удивлена и недоумевает. Опущенный хвост означает недовольство, об испуге или обиде сообщает поджатый хвост.