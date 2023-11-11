Если бы кошка умела говорить: 4 причины, почему питомец прижимает уши к голове

Как жаль, что кошки не умеют говорить! Приходится расшифровывать знаки и сигналы их тела самостоятельно. А это порой очень непросто. Почему кошка спит на человеке, высовывает язык, мяукает без причины или трясет хвостом?
А еще многие замечают, как кошка вдруг отводит уши назад или в стороны и прижимает их к голове. Для такого поведения у животного есть несколько причин. И знать их стоит, для того чтобы улучшить понимание и связь со своим питомцем, считают ветеринары.
Уши как антенны
«Уши у кошки устроены очень сложно: в каждом есть 32 мышцы, которые позволяют им поворачиваться на 180 градусов. Поэтому животные так хорошо слышат и различают источник звука, это для них как настоящие антенны», — рассказывает ветеринар Алекс Кроу.
Движение, когда уши вдруг сливаются с головой, происходит за счет движения складки кожи вдоль внешнего края уха кошки.
Это позволяет животному еще больше усилить и направить звуковые волны в ушной канал. Происходит это в нескольких случаях.
Что пытается сказать нам кошка, когда поджимает уши
«Давай играть»
«Кошки иногда прижимают уши к голове, когда играют, — рассказывает доктор Кроу. — Обычно этот жест сопровождается игривым поведением — прыжками и активными движениями кошки».
«Мне немного страшно»
Прижимать уши кошка может, когда чувствует угрозу или тревогу.
«Она занимает защитную позу, — объясняет врач, — чтобы защитить уши от повреждений в драке».
«Я пытаюсь понять, что происходит»
«Кошка может так вести себя, если пытается получить больше информации о том, что происходит вокруг нее. Уши в этом случае у нее работают как сканеры», — говорит Кроу.
«Осторожно, я не в духе!»
Кошки часто раздражаются. Они показывают свое настроение шипением или кусаются, царапаются.
«О том, что кошка раздражена, выведена из состояния покоя, она может сообщить прижиманием ушей к голове, — объясняет ветеринарный врач. — Животное может расстроить громкий шум или другая кошка, появившаяся в ее пространстве».
Когда это повод для беспокойства
Когда кошка прижимает уши к голове по вышеописанным причинам, нет смысла переживать: это ее нормальное поведение. Но если при этом кошка делает так слишком часто и без причины, а тем более когда ее поведение в целом становится странным, стоит начать беспокоиться.
«Если ваша кошка также проявляет другие признаки стресса или беспокойства, например прячется, шипит или царапается, вам следует проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить какие-либо заболевания», — говорит доктор Кроу.