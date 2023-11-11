Если бы кошка умела говорить: 4 причины, почему питомец прижимает уши к голове

«Уши у кошки устроены очень сложно: в каждом есть 32 мышцы, которые позволяют им поворачиваться на 180 градусов. Поэтому животные так хорошо слышат и различают источник звука, это для них как настоящие антенны», — рассказывает ветеринар Алекс Кроу.

Движение, когда уши вдруг сливаются с головой, происходит за счет движения складки кожи вдоль внешнего края уха кошки.

Это позволяет животному еще больше усилить и направить звуковые волны в ушной канал. Происходит это в нескольких случаях.