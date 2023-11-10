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Быстрый тест на Альцгеймера: сколько лиц на картинке?

Простая картинка-тест подскажет, насколько хорошо ваш мозг может переключаться между разными визуальными образами и не пора ли задуматься о его состоянии.

10 ноября 2023
тест альцгеймер
Источник:

iStockphoto

Болезнь Альцгеймера как разновидность деменции на начальной стадии проявляется снижением интеллектуальных способностей, забывчивостью и проблемами с памятью, а с течением времени у человека с этим заболеванием могут развиваться и более серьезные расстройства психики и поведения, которые способны привести к полному разрушению личности.

Чтобы узнать, есть ли у вас предрасположенность к болезни Альцгеймера, мы подготовили тест-картинку, на которой изображены лица.

ТЕСТ
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Посмотрите внимательно — сколько лиц вы нашли на картинке?

  • 1-4

  • 5-8

  • 9-10

  • Больше 10

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Автор текста:Анна Майская
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