Быстрый тест на Альцгеймера: сколько лиц на картинке?

Болезнь Альцгеймера как разновидность деменции на начальной стадии проявляется снижением интеллектуальных способностей, забывчивостью и проблемами с памятью, а с течением времени у человека с этим заболеванием могут развиваться и более серьезные расстройства психики и поведения, которые способны привести к полному разрушению личности.
Чтобы узнать, есть ли у вас предрасположенность к болезни Альцгеймера, мы подготовили тест-картинку, на которой изображены лица.
Посмотрите внимательно — сколько лиц вы нашли на картинке?
1-4
5-8
9-10
Больше 10