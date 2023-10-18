Японский тест оценит, насколько постарел ваш мозг: найдите предметы на картинке

Способность быстро переключаться, менять привычный образ мышления, адаптироваться к окружающему, легко находить на картинке не самые очевидные визуальные образы — признак молодости, активности и гибкости мозга.
Проверить себя можно и самостоятельно — например, используя простые в выполнении визуальные тесты-картинки. Вот, например, один из них — японский тест на старение мозга.
Проверь себя
Важно перед выполнением задания обязательно отвлечься от рутинных дел и задач, немного отдохнуть, разгрузить глаза *например, закрыть их на 10 секунд), сосредоточиться на картинке.
Нужно понимать, что сразу отыскать на рисунке все 10 предметов вряд ли получится. Поиск может занять не одну минуту, а больше — и пять и десять. Даже если вы нашли половину предметов, уже хорошо! Попробуем?
Сколько предметов у вас получится найти на картинке?
Там спрятаны мышь, змея, сапог, кукушка, рыба, а еще корона, ложка, ботинок, иголка, воздушный змей.
Я вижу только сову, совят и луну
Вижу не больше 3-4 предметов
Нашлись почти все
Все нашлись!