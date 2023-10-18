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Японский тест оценит, насколько постарел ваш мозг: найдите предметы на картинке

Не важно, сколько вам лет — результаты теста могут оказаться весьма показательными. Некоторые найдут все 10 предметов на черно-белой картинке, другие не смогут отыскать ни одного. Как минимум, стоит задуматься…

18 октября 20232
тест мозг деменци
Источник:

iStockphoto

Способность быстро переключаться, менять привычный образ мышления, адаптироваться к окружающему, легко находить на картинке не самые очевидные визуальные образы — признак молодости, активности и гибкости мозга.

Проверить себя можно и самостоятельно — например, используя простые в выполнении визуальные тесты-картинки. Вот, например, один из них — японский тест на старение мозга.

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Важно перед выполнением задания обязательно отвлечься от рутинных дел и задач, немного отдохнуть, разгрузить глаза *например, закрыть их на 10 секунд), сосредоточиться на картинке.

Нужно понимать, что сразу отыскать на рисунке все 10 предметов вряд ли получится. Поиск может занять не одну минуту, а больше — и пять и десять. Даже если вы нашли половину предметов, уже хорошо! Попробуем?

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Японский тест на старение мозга
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Сколько предметов у вас получится найти на картинке?
Там спрятаны мышь, змея, сапог, кукушка, рыба, а еще корона, ложка, ботинок, иголка, воздушный змей.

  • Я вижу только сову, совят и луну

  • Вижу не больше 3-4 предметов

  • Нашлись почти все

  • Все нашлись!

Автор текста:Анна Майская
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