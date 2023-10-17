«Общественный контроль» назвал марки куриных яиц, в которых больше всего полезных каротиноидов

«При этом не стоит бояться получить избыток холестерина при условии, что у человека на данный продукт нет аллергии. Даже люди в возрасте 80 и 90 лет, съедающие два яйца в день, имеют нормальный уровень холестерина. Тем, у кого сильно повышен холестерин, рекомендуется чередовать употребление в пищу яиц — с желтком и без него. Именно желток, а не белок, содержит все необходимые микроэлементы: кальций, магний, натрий, цинк, а также аминокислоты глицин и аланин. Причем полезные микроэлементы сохраняются в яйце даже после его термической обработки», — подчеркнула Ольга Моденова.