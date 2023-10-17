«Общественный контроль» назвал марки куриных яиц, в которых больше всего полезных каротиноидов

Безопасный продукт
Как рассказали в организации потребителей «Общественный контроль», экспертизы куриных яиц, которые организация проводила в течение последних лет, дают обнадеживающий результат: проверенные образцы из магазинов Петербурга обладают абсолютной микробиологической чистотой. Ни в одном из них до сих пор не было обнаружено ни сальмонелл, ни превышения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).
А вот с категорией яиц дела обстоят хуже. Для многих потребителей размер имеет значение — кто-то покупает, к примеру, только отборные. Последняя проверка показала, что не всегда написанному на упаковке можно верить. Как выяснили специалисты Северо-Западной испытательной лаборатории «Федеральный центр охраны здоровья животных», 6 из 10 птицефабрик завышают категорию продукции — выдают первую категорию яиц (менее 65 граммов) за отборную, а вторую (менее 55 граммов) — за первую. Такие нарушения
ТМ «Роскар» (АО «Птицефабрика „Роскар“», Ленинградская обл.);
ТМ «Просто» (ООО «РАО», Вологодская обл.);
ТМ «Деревенские напевы» (ОАО «Волжанин», Ярославская обл.);
ТМ «Фермерское» (ООО «Анкир», Псковская обл.);
ТМ «Птицеферма «Федоровская» (ЗАО «Птицеводческое хозяйство «Нерехтское»», Костромская обл.);
ТМ «О’КЕЙ daily» (АО «Птицефабрика Синявинская», Ленинградская обл.).
Материалы проверки общественники направили в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Согласно протоколам испытаний, заявленным категориям соответствовали куриные яйца от птицефабрик ИП ГКФХ Лузин В.В. (Рязанская обл.), АО «Галичское» по птицеводству (Костромская обл.), АО «Птицефабрика „Комсомольская“» (Пермский край) и ЗАО «Агрокомплекс „Оредеж“» (Ленинградская обл.).
Какие яйца выигрывают в пользе?
Как предупреждают в «Общественном контроле», ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия» не регламентирует содержание каротиноидов в яичном желтке. Однако общественники регулярно проверяют этот показатель, чтобы выяснить, в каких яйцах больше всего этого полезного пигмента. Причем далеко не все птицефабрики указывают эту информацию на упаковке: из 10 проверенных в этом году это сделала только одна.
По словам Ольги Рулевой, члена Российской и Европейской ассоциаций эндокринологов, каротиноиды:
действуют как антиоксиданты, защищая клетки от разрушения свободными радикалами;
стимулируют иммунную систему, предупреждая развитие инфекционных заболеваний;
бета-каротин — важнейший среди каротиноидов, наиболее эффективно усваивается и превращается в организме в витамин А.
В яйце содержание каротиноидов может достигать 30 мг/кг, при этом для взрослого человека оптимальная суточная доза бета-каротина составляет 15–50 мг.
Итак, согласно результатам экспертизы, вот какой рейтинг по содержанию каротиноидов получился у общественников:
Яйцо столовое С1 ТМ «Деревенские напевы» (ОАО «Волжанин», Ярославская обл.) — 40 мг/кг.
Яйцо столовое С1 ТМ «Птицеферма „Федоровская"» (ЗАО „Птицеводческое хозяйство ‚Нерехтское‘“, Костромская обл.) — 39 мг/кг.
Яйцо столовое С0 «Экстра» ТМ «Роскар» (АО «Птицефабрика „Роскар“», Ленинградская обл.) — 33 мг/кг.
Яйцо столовое С1 ТМ «ВВ» (ИП ГКФХ Лузин В.В., Рязанская обл.) — 28 мг/кг.
Яйцо столовое С1 ТМ «О’КЕЙ daily» (АО «Птицефабрика „Синявинская“», Ленинградская обл.) — 28 мг/кг.
Яйцо столовое С0 (АО «Галичское» по птицеводству, Костромская обл.) — 14 мг/кг.
Яйцо столовое С0 ТМ «Просто» (ООО «РАО», Вологодская обл.) — 14 мг/кг.
Яйцо столовое С1 «Фермерское» ТМ «РусОрганика» (ОАО «Анкир», Псковская обл.) — 13 мг/кг.
Яйцо столовое С0 ТМ «О’КЕЙ daily» (ЗАО «Агрокомплекс „Оредеж“», Ленинградская обл.) — 9 мг/кг.
Яйцо столовое С0 ТМ «Здоровая ферма» (АО «Птицефабрика „Комсомольская“», Пермский край) — 9 мг/кг.
«Съедая желток, человек получает мощный заряд витаминов и макроэлементов, в том числе полиненасыщенную жирную кислоту омега-3, фолиевую кислоту, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин. В яйце также содержится холин, который благотворно влияет на работу нервной системы», — говорят специалисты организации.
По словам врача-гастроэнтеролога Ольги Моденовой, в любом возрасте можно употреблять два куриных яйца в день.
«При этом не стоит бояться получить избыток холестерина при условии, что у человека на данный продукт нет аллергии. Даже люди в возрасте 80 и 90 лет, съедающие два яйца в день, имеют нормальный уровень холестерина. Тем, у кого сильно повышен холестерин, рекомендуется чередовать употребление в пищу яиц — с желтком и без него. Именно желток, а не белок, содержит все необходимые микроэлементы: кальций, магний, натрий, цинк, а также аминокислоты глицин и аланин. Причем полезные микроэлементы сохраняются в яйце даже после его термической обработки», — подчеркнула Ольга Моденова.