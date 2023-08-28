В «Общественном контроле» назвали марки сыра, в котором нет молочного жира от слова «совсем»

Согласно результатам, успешно прошел проверку один-единственный сыр, он полностью соответствовал обязательным требованиям. Еще один образец тоже был сделан на основе молока, но в нем общественники нашли небольшие отклонения от ГОСТовских нормативов, в том числе по массовой доле белка. Большая часть проверенных сыров — 8 из 10 образцов — были признаны грубыми фальсификатами. По словам общественников, в их составе молочный жир просто отсутствовал. Вот кто оказался в списке нарушителей.