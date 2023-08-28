В «Общественном контроле» назвали марки сыра, в котором нет молочного жира от слова «совсем»

В этом году организация потребителей «Общественный контроль» отправила на экспертизу в Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных (ФБГУ «ВНИИЗЖ») 10 образцов полутвердого сыра, купленных в известных сетевых магазинах Петербурга: «Магнит», «Светофор», «Верный» и «Дикси».
Согласно результатам, успешно прошел проверку один-единственный сыр, он полностью соответствовал обязательным требованиям. Еще один образец тоже был сделан на основе молока, но в нем общественники нашли небольшие отклонения от ГОСТовских нормативов, в том числе по массовой доле белка. Большая часть проверенных сыров — 8 из 10 образцов — были признаны грубыми фальсификатами. По словам общественников, в их составе молочный жир просто отсутствовал. Вот кто оказался в списке нарушителей.
Сыр «Российский» ТМ «Моя цена», изготовленный АО «Барнаульский молочный комбинат» (Алтайский край).
Сыр «Российский» ТМ «Моя цена» от ООО «Бугульминский молочный комбинат» (Республика Татарстан).
Сыр «Голландский» ТМ «Моя цена» от ООО «Бугульминский молочный комбинат» (Республика Татарстан).
Сыр «Алтайский» от ООО «Брасовские сыры» (Брянская обл.).
Сыр «Тильзитер» от ООО «Сыродельный концерн Алексеевский» (Республика Татарстан).
Сыр «Топленое молоко» от ООО «Бест Чеместри» (Санкт-Петербург).
Сыр «Сливочный» ТМ «Сыр Брасовский» от ООО «Брасовские сыры» (Брянская область).
Сыр «Российский» ТМ «Первым делом» от ООО «Версия» (Санкт-Петербург).
Нередко подделки выдает в том числе слишком низкая цена для натурального продукта.
«Судите сами: производство полутвердого сыра — недешевый процесс. На изготовление 1 килограмма продукта уходит примерно 10 литров молока. Если 1 литр молока-сырья стоит сегодня 28–30 рублей, только стоимость основного сырья для производства 1 килограмма сыра составит около 300 рублей. А если добавить стоимость используемых ферментов, заквасок, упаковки, затрат на переработку и доставку, себестоимость 1 килограмма сыра поднимется до 450–500 рублей. Прибавьте торговую наценку магазина 40–50%. Таким образом, на полке супермаркета натуральный продукт будет стоить не менее 750 рублей», — сказал председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий.
Другие результаты
В еще одном полутвердом сыре — «Фермерском» ТМ «Белебеевский» от АО «Белебеевский ордена „Знак Почета“ молочный комбинат» (Республика Башкортостан) — эксперты выявили незначительное превышение пальмитиновой кислоты. Массовая же доля белка, наоборот, была ниже заявленной — 25,3% вместо 27%.
«Результат испытаний говорит о том, что этот сыр сделан на основе молочного сырья, однако, как заявили в ФГБУ «ВНИИЗЖ», в нем в то же время «содержатся добавки иного жира немолочного происхождения», — добавили в «Общественном контроле».
Единственным сыром, к которому у экспертов лаборатории не возникло претензий, оказался сыр «Костромской» жирностью 45% от Юговского комбината молочных продуктов (Пермский край). По словам общественников, он полностью соответствовал обязательным требованиям.