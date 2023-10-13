Назван необычный симптом болезни Альцгеймера, который можно заметить во время прогулок

Деменция поражает человека постепенно: долгое время человек может даже не догадываться о наличии проблем. Поэтому врачи продолжают изучать, какие есть первые звоночки, которые сигнализируют о начале болезни.
Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона во время эксперимента выявилf еще один подобный симптом — невозможность вернуться тем же путем.
Исследователи сравнили 31 здорового молодого человека, 36 здоровых пожилых людей и 43 пациентов с легкими когнитивными нарушениями, то есть тех, кто находится на стадии между незначительными возрастными изменениями и более серьезными симптомами старческого слабоумия.
Каждый человек из трех групп должен был выполнить задание в очках виртуальной реальности. Участники эксперимента шли по маршруту, по которому были расставлены пронумерованные конусы. Дорога представляла собой две прямые дорожки, соединенные поворотом.
Затем людей попросили вернуться, идя по памяти. Задание повторили три раза в разных условиях. В итоге оказалось, что люди с легкими когнитивными нарушениями с трудом могли справиться с этим заданием: они были не способны адекватно оценивать повороты на дороге и не всегда правильно определяли направление пути.
Доктор Андреа Кастеньяро, один из авторов исследования, отмечает: уже сейчас существуют доказательства, что проблемы с навигацией — важный ранний признак болезни Альцгеймера, пишет издание
Авторы эксперимента надеются, что результаты исследования будут полезны для разработчиков тестирования для диагностики недуга на ранних стадиях.
Ранние симптомы болезни Альцгеймера
Потеря кратковременной памяти;
дезориентация;
поведенческие изменения;
перепады настроения;
трудности с деньгами.
Профилактика
К сожалению, врачи еще не придумали лекарств, которые смогли бы на все 100% защитить от болезни Альцгеймера. Однако мы уже сейчас знаем множество рабочих способов снизить риски. По словам специалистов Мариинской больницы, тем, кто не хочет столкнуться с симптомами деменции, очень важно следить за качеством и количеством сна.
Кроме того, от когнитивных нарушений защитит правильное питание: старайтесь налегать на продукты с омега-3 жирными кислотами, а также на свежие фрукты и овощи. Включите в свою жизнь спорт: тренировки улучшают кровообращение и приток кислорода к мозгу. Не забывайте тренировать и мозг: используйте головоломки, кроссворды, читайте книги, изучайте новые для себя навыки. Можно попробовать выучить иностранный язык.
А про три простых упражнения, которые станут отличной профилактикой болезни Альцгеймера, можно узнать ЗДЕСЬ.