Назван необычный симптом болезни Альцгеймера, который можно заметить во время прогулок

К сожалению, врачи еще не придумали лекарств, которые смогли бы на все 100% защитить от болезни Альцгеймера. Однако мы уже сейчас знаем множество рабочих способов снизить риски. По словам специалистов Мариинской больницы, тем, кто не хочет столкнуться с симптомами деменции, очень важно следить за качеством и количеством сна.