Задолго до первых симптомов: болезнь Альцгеймера научились определять по отпечаткам мозга

После этого команда ученых выяснила, существует ли связь между небольшими изменениями в головном мозге и снижением когнитивных функций. В эксперименте приняли участие 149 человек, у которых не было никаких видимых симптомов слабоумия.

Всех участников поделили на две группы: с бета-амилоидными белками в мозге и без них. У людей из первой группы выявили проблемы с обработкой информации.

— Мы первыми обнаружили связь между самыми незаметными изменениями в работе мозга с легкими когнитивными нарушениями , на которые обычно не обращают внимания, — заявили авторы исследования.

Ученые сообщили, что их методика не только поможет лучше диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, но и лучше понять, как развивается и прогрессирует болезнь.