Задолго до первых симптомов: болезнь Альцгеймера научились определять по отпечаткам мозга

Ученые-нейробиологи из Медицинского университета Южной Каролины разработали способ нейровизуализации, который помогает отследить первые симптомы изменений мозга при деменции еще на ранних стадиях. Статья об их исследовании была опубликована в научном издании
Известно, что у людей с доклинической формой Альцгеймера в головном мозге накапливаются бета-амилоидные белки. Заболевание прогрессирует, и симптомы ухудшаются, когда этих соединений становится слишком много. Проблема в том, что на ранних стадиях болезнь не дает ярких признаков. У пожилого человека может не быть заметных проблем с речью или памятью, а существующие методы диагностики не позволяют вовремя заметить нарушения в работе мозга. Именно поэтому старческое слабоумие тяжело поддается своевременной диагностике.
Группа ученых использовала новую методику анализа изображений мозга для создания индивидуальных карт его функций. Такие карты помогают увидеть, как разные области взаимодействуют друг с другом у конкретного человека — в то время как другие исследователи брали за основу «усредненные» варианты.
Как отмечают авторы исследования, у всех людей одинаковые функциональные части мозга, но вот их расположение немного отличается. Можно сказать, что у всех живущих людей есть что-то вроде второго отпечатка пальцев. Новая методика дает возможность разработать индивидуальные карты мозга, которые точно отражают расположение функциональных областей у отдельно взятого человека, и понять, как именно они работают.
После этого команда ученых выяснила, существует ли связь между небольшими изменениями в головном мозге и снижением когнитивных функций. В эксперименте приняли участие 149 человек, у которых не было никаких видимых симптомов слабоумия.
Всех участников поделили на две группы: с бета-амилоидными белками в мозге и без них. У людей из первой группы выявили проблемы с обработкой информации.
— Мы первыми обнаружили связь между самыми незаметными изменениями в работе мозга с легкими когнитивными нарушениями, на которые обычно не обращают внимания, — заявили авторы исследования.
Ученые сообщили, что их методика не только поможет лучше диагностировать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, но и лучше понять, как развивается и прогрессирует болезнь.