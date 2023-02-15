19-летний житель Китая стал самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера

В Пекине болезнь Альцгеймера выявили у 19-летнего молодого человека. Он стал самым молодым из всех известных в мире пациентов, у которых когда-либо был диагностирован этот вид деменции. Ранее самым молодым считался 21-летний мужчина.
Уточняется, что постепенное ухудшение памяти и проблемы с концентрацией внимания юноша испытывал в течение двух лет — с 17 лет. Так, он не мог вспомнить, куда положил свои вещи или что произошло в предыдущий день, у него возникали трудности с чтением и со скоростью реакции.
Медики обследовали мозг подростка с помощью позитронно-эмиссионной томографии, МРТ и обнаружили у него двустороннюю атрофию гиппокампа и гипометаболизм в височной доле с обеих сторон, что, по словам специалистов, считается ранними маркерами заболевания. Исследование спинномозговой жидкости пациента показало и другие маркеры — повышенную концентрацию белка p-tau181 и пониженное соотношение амилоид-β 42/40. Однако проведенное полногеномное секвенирование не нашло у юноши ни одной известной генной мутации, которая могла бы привести к раннему развитию этого вида слабоумия.
Как
Случай с 19-летним пациентом с БА, по словам экспертов, необычен еще по одной причине. У людей моложе 30 лет, у которых до этого диагностировали раннюю стадию болезни Альцгеймера, были обнаружены патологические генные мутации. У этого же юноши из Китая их не нашли. О необычном случае сообщалось в недавнем Journal of Alzheimer's Disease.
Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» Андрей Емелин, невролог, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. Кирова, возраст — самый главный и неизменный риск развития болезни Альцгеймера. Согласно классификации, раннее начало заболевания (так называемый пресенильный вариант) происходит до 65 лет, возрастное (сенильный вариант) — после 65. Иначе говоря, 65 лет — своеобразная точка отсчета.
Есть статистика, что начиная с 65 лет, примерно каждую пятилетку идет удвоение частоты встречаемости болезни Альцгеймера. В то же время из-за существования наследственных форм слабоумия заболеть в принципе можно в любом возрасте. По словам профессора ВМА, его самому молодому пациенту было около 50.
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