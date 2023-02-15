19-летний житель Китая стал самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера

В Пекине болезнь Альцгеймера выявили у 19-летнего молодого человека. Он стал самым молодым из всех известных в мире пациентов, у которых когда-либо был диагностирован этот вид деменции. Ранее самым молодым считался 21-летний мужчина.

Уточняется, что постепенное ухудшение памяти и проблемы с концентрацией внимания юноша испытывал в течение двух лет — с 17 лет. Так, он не мог вспомнить, куда положил свои вещи или что произошло в предыдущий день, у него возникали трудности с чтением и со скоростью реакции.

Медики обследовали мозг подростка с помощью позитронно-эмиссионной томографии, МРТ и обнаружили у него двустороннюю атрофию гиппокампа и гипометаболизм в височной доле с обеих сторон, что, по словам специалистов, считается ранними маркерами заболевания. Исследование спинномозговой жидкости пациента показало и другие маркеры — повышенную концентрацию белка p-tau181 и пониженное соотношение амилоид-β 42/40. Однако проведенное полногеномное секвенирование не нашло у юноши ни одной известной генной мутации, которая могла бы привести к раннему развитию этого вида слабоумия.