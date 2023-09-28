Быстрый тест на Альцгеймера: проверьте за 5 секунд как работает ваш мозг

Наш мозг надо заставлять работать. Он любит лениться, делает все возможное, чтобы упростить возникающие перед ним задачи, а еще быстро адаптируется к любой нагрузке. Привычка регулярно «прокачивать» его — развиваться, учиться новому, уходить от рутины — поможет далеко отодвинуть возможные проблемы с памятью и мышлением.
Хорошо работают и визуальные упражнения-тесты. Они одновременно и тренируют мозг, и дают подсказки — не снижаются ли когнитивные функции, не пора ли заняться ментальным здоровьем.
Тест-картинка
Посмотрите на рисунок ниже и ответьте всего на один вопрос.