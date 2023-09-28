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Быстрый тест на Альцгеймера: проверьте за 5 секунд как работает ваш мозг

По простым визуальным тестам, которые не требуют много времени, точный диагноз поставить невозможно. Но они помогут не пропустить вероятный сбой. Проверьте, как работает ваш мозг. Найдите один из образов на картинке.

28 сентября 2023
альцгеймер деменция
Источник:
iStockphoto

Наш мозг надо заставлять работать. Он любит лениться, делает все возможное, чтобы упростить возникающие перед ним задачи, а еще быстро адаптируется к любой нагрузке. Привычка регулярно «прокачивать» его — развиваться, учиться новому, уходить от рутины — поможет далеко отодвинуть возможные проблемы с памятью и мышлением.

Хорошо работают и визуальные упражнения-тесты. Они одновременно и тренируют мозг, и дают подсказки — не снижаются ли когнитивные функции, не пора ли заняться ментальным здоровьем.

Тест-картинка

Посмотрите на рисунок ниже и ответьте всего на один вопрос.

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Быстрый тест на Альцгеймера: проверьте за 5 секунд как работает ваш мозг
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Автор текста:Анна Майская
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