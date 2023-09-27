Легко пропустить: самые причудливые ранние симптомы болезни Альцгеймера

Объясняется это тем, что по мере того, как мозг пациентов с болезнью Альцгеймера меняется, у них перестает действовать «внутренний фильтр, цензор». Люди могут внезапно начать раздеваться посреди улицы или в магазине, становиться грубыми, ругаться с незнакомыми людьми. Это очень говорящий симптом, если раньше человек такого себе никогда не позволял.