Легко пропустить: самые причудливые ранние симптомы болезни Альцгеймера

Не так давно все были шокированы: у «спасителя планеты» Брюса Уиллиса выявили лобно-височную деменцию. Это довольно редкая ее разновидность, гораздо чаще встречается болезнь Альцгеймера.
Деменция, к сожалению, неизлечимое на сегодняшний день заболевание. Но его можно более-менее контролировать, особенно если обнаружить болезнь на ранней стадии.
Некоторые симптомы деменции проявляются раньше других, более явных — вроде потери памяти, трудностей с речью и дезориентации. Иногда признаки слабоумия имеют довольно причудливые формы.
Самые ранние необычные признаки деменции
Легкомысленное обращение с деньгами
Ученые уверены, что любые странности по отношению к деньгам, которые раньше человек не проявлял, можно считать одним из ранних признаков деменции.
Изменение чувства юмора
Любопытное исследование провели лондонские ученые из Университетского колледжа. Они выяснили, что людей с развивающейся деменцией больше всего начинают смешить комедии-фарс с абсурдным сюжетом вроде «Аэроплана» или «Мистера Бина», хотя раньше такие фильмы у них могли и не вызывать восторга.
Ученые признают, что деменция меняет чувство юмора. Это очень яркий маркер, что с человеком что-то происходит. И появиться он может за 8-9 лет до диагноза.
Так, люди находят смешным то, что другим таким не кажется, — например, неправильно припаркованная машина или лай собаки. Их юмор становится специфическим и часто неуместным. По мнению исследователей, эти изменения могут быть вызваны сокращением лобной доли мозга.
Странный выбор одежды
Еще одним признаком болезни Альцгеймера может быть выбор повседневных нарядов: человек надевает несовместимые вещи, не учитывает погодные условия, носит старые и заношенные вещи, а позже, когда болезнь становится все более выраженной, и вовсе не способен одеться самостоятельно.
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Неряшливость может быть связана с ригидностью (твердостью, неподатливостью) мышц и резкими движениями рук, из-за которых человеку физически труднее одеваться. Кроме того, люди с Альцгеймером вообще могут забывать, что одежда принадлежит именно им.
Утрата навыков вождения
Проблемы с памятью, моторикой, замедление реакции при деменции могут повлиять на способность человека управлять автомобилем. Если люди внимательны, они могут заметить, что их близкий вдруг плохо стал водить машину: не может припарковаться, медленно реагирует на меняющуюся ситуацию на дороге и так далее… Это повод забеспокоиться.
Исследование показало, что люди, страдающие болезнью Альгцеймера, чаще водят машину медленно и резко меняют направление движения.
Агрессивность повышается
Желание скандалить и ругаться, даже матом, повышенная агрессия тоже тревожный предупреждающий знак. Человек на ранних стадиях деменции вдруг начинает материться при детях, в общественных местах — там, где здоровый и воспитанный человек не позволит себе такое поведение.
Объясняется это тем, что по мере того, как мозг пациентов с болезнью Альцгеймера меняется, у них перестает действовать «внутренний фильтр, цензор». Люди могут внезапно начать раздеваться посреди улицы или в магазине, становиться грубыми, ругаться с незнакомыми людьми. Это очень говорящий симптом, если раньше человек такого себе никогда не позволял.