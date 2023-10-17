В Роспотребнадзоре рассказали, через сколько часов хлеб превращается в бесполезные углеводы

Во-первых, за счет хлеба мы на 50% удовлетворяем суточную потребность организма в углеводах и на 39% — в белках растительного происхождения. Во-вторых, изделия из ржаной или пшеничной обойной муки могут практически полностью закрыть дневную потребность организма в витамине В и пищевых волокнах. В-третьих, в хлебе много магния, этот микроэлемент необходим для защиты организма от стресса. Еще один плюс: в хлебе содержатся пищевые волокна и клетчатка, которые благоприятно влияют на работу ЖКТ.