Минутный бразильский тест на Альцгеймера: найдите животных на картинке

Почему один человек страдает Альцгеймером, а другой доживает до глубокой старости, не теряя ясности ума, — это загадка, над которой бьются ученые и врачи. Но доказано, что риски в разы повышаются у тех, кто не дает нагрузку своему мозгу уже после 40-50 лет. Чем сложнее задачи, которые приходится решать человеку, — как в буквальном смысле, так и в переносном, тем меньше шансов, что у него разовьется деменция.