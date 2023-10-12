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Минутный бразильский тест на Альцгеймера: найдите животных на картинке

Понадобится одна минута, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится ваш мозг. Посмотрите на картинку, узнайте, не пора ли задуматься о здоровье.

12 октября 20237
тест альцгеймер деменция
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iStockphoto

Деменция и ее разновидность — болезнь Альцгеймера — могут не давать о себе знать, пока симптомы заболевания уже не станут явными. Типичными признаками считают нарушения памяти (особенно краткосрочной, когда человек не помнит, что делал час или день назад), проблемы с ориентацией в пространстве, забывчивость, изменение поведения (появление излишней агрессивности, например).

Почему один человек страдает Альцгеймером, а другой доживает до глубокой старости, не теряя ясности ума, — это загадка, над которой бьются ученые и врачи. Но доказано, что риски в разы повышаются у тех, кто не дает нагрузку своему мозгу уже после 40-50 лет. Чем сложнее задачи, которые приходится решать человеку, — как в буквальном смысле, так и в переносном, тем меньше шансов, что у него разовьется деменция.

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Простой тест: посмотрите на картинку

Одной из эффективных тренировок мозга считаются в том числе и визуальные тесты — поиск на картинке тех или иных образов.

Такие задачки не только помогают мозгу не стареть, но и подсказывают, нет ли у человека снижения когнитивных функций, в частности способности воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию.

Пройдите простой тест на «Докторе Питере» и оцените свои возможности сами.

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Автор текста:Анна Майская
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