Минутный бразильский тест на Альцгеймера: найдите животных на картинке

Деменция и ее разновидность — болезнь Альцгеймера — могут не давать о себе знать, пока симптомы заболевания уже не станут явными. Типичными признаками считают нарушения памяти (особенно краткосрочной, когда человек не помнит, что делал час или день назад), проблемы с ориентацией в пространстве, забывчивость, изменение поведения (появление излишней агрессивности, например).
Почему один человек страдает Альцгеймером, а другой доживает до глубокой старости, не теряя ясности ума, — это загадка, над которой бьются ученые и врачи. Но доказано, что риски в разы повышаются у тех, кто не дает нагрузку своему мозгу уже после 40-50 лет. Чем сложнее задачи, которые приходится решать человеку, — как в буквальном смысле, так и в переносном, тем меньше шансов, что у него разовьется деменция.
Простой тест: посмотрите на картинку
Одной из эффективных тренировок мозга считаются в том числе и визуальные тесты — поиск на картинке тех или иных образов.
Такие задачки не только помогают мозгу не стареть, но и подсказывают, нет ли у человека снижения когнитивных функций, в частности способности воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию.
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Сколько животных на картинке, не считая большого попугая?
Ни одного
1-3
4-5
6 и больше