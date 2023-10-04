Этот ночной симптом болезни Альцгеймера появляется только у женщин

Типичные симптомы болезни Альцгеймера знакомы многим, их сложно с чем-то спутать. Человек начинает забывать имена и даты, путается в привычных делах, он даже может не осознавать, какой сегодня день и что делал несколько минут назад. В особо тяжелых случаях пострадавшие не узнают даже самых близких, их может напугать и собственное отражение в зеркале. Здесь важна поддержка семьи и помощь грамотного невролога.