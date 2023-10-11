Держите их в своем холодильнике: два продукта, которые способны восстановить печень

Печень — один из самых крупных и многострадальных органов в нашем теле. Ей приходится справляться со всеми последствиями образа жизни современного человека, который, увы, так часто далек от здорового.
Восстановить здоровье печени помогут некоторые продукты. Диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина порекомендовала добавить в свое меню чеснок и артишоки.
Артишоки, как отметил эксперт в беседе с
Хорош для печени и привычный, доступный чеснок. Он способен восстановить поврежденные клетки благодаря аминокислотам в составе. Кроме того, чеснок разжижает кровь и улучшает кровоснабжение органа.
Что убивает нашу печень
Вы наверняка слышали, как сильно разрушает нашу печень алкоголь. Однако не только спиртное способно вредить этому органу. Врачи предупреждают: переизбыток сладкой еды в вашем рационе также способен подорвать ваше здоровье. Сахар провоцирует накопление жиров, что в перспективе может стать причиной поражения клеток печени — гепатоцитов. По этой же причине лучше отказаться от сладких лимонадов: в них кладут столько сахара, что в обычном виде человек потребить такое количество просто не сможет — его бы вырвало.
Не лучше на нашу печень влияют продукты с трансжирами. Это жареная пища, выпечка на маргарине, мороженое, торты и некоторые полуфабрикаты. Популярная кетодиета, кстати, способна довести вас до больницы.
Всевозможные БАДы тоже могут стать причиной проблем с этим органом, как и переизбыток даже самых простых лекарств вроде парацетамола. Лучше не заниматься самолечением и не принимать препараты без назначения специалистов. Новомодные капельницы с железом также вредны, да и от анемии не спасут.
Курение в принципе никого здоровее еще не сделало, но по печени сигареты бьют особенно сильно. Табак еще и способен усугубить урон от спиртного.
Но как распознать, что с вашей печенью уже не все в порядке? Можно пройти обследование. По каким показателям анализа крови можно понять, что ваша печень на грани отказа, — подробнее читайте здесь.
Кроме того, есть некоторые внешние симптомы, которые указывают, что у вас есть проблемы с печенью. Один из таких признаков — трещины на пятках, а также зуд и жжение в ногах и руках. О других симптомах можно прочитать ЗДЕСЬ.