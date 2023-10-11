Держите их в своем холодильнике: два продукта, которые способны восстановить печень

Вы наверняка слышали, как сильно разрушает нашу печень алкоголь. Однако не только спиртное способно вредить этому органу. Врачи предупреждают: переизбыток сладкой еды в вашем рационе также способен подорвать ваше здоровье. Сахар провоцирует накопление жиров, что в перспективе может стать причиной поражения клеток печени — гепатоцитов. По этой же причине лучше отказаться от сладких лимонадов: в них кладут столько сахара, что в обычном виде человек потребить такое количество просто не сможет — его бы вырвало.