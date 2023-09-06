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Доктор Ли назвала 3 ранних симптома рака печени, которые легко упустить

Невнимательность к собственному здоровью может дорого вам обойтись. Узнайте, какие есть признаки, что вам нужно срочно обратиться за помощью к специалисту.

6 сентября 20231
рак печени
Источник:
iStockphoto

Рак печени — один из самых опасных видов рака с довольно низкими показателями выживаемости. Дело в том, что нередко его диагностируют уже на стадии, когда помочь человеку очень трудно. Болезнь долгое время может не давать специфических симптомов, а все изменения человек будет списывать на что-то другое.

«Можно болеть раком печени в течение многих лет, даже, возможно, десятилетий, и не знать об этом, поскольку он может оставаться незамеченным», — рассказывает доктор Дебора Ли.

Поэтому так важно знать о безобидных на первый взгляд признаках недуга, которые не стоит игнорировать.

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Вот симптомы, на которые стоит обратить внимание:

  • плохое самочувствие;

  • чувство усталости и вялости без энергии;

  • боль в правой верхней части живота.

Врач объяснила, что эти тревожные сигналы могут быть слабыми и нечеткими, что делает их трудно диагностируемыми. Однако по мере роста опухоли они становятся все более ощутимыми и очевидными.

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Как отмечает специалист, когда раковые клетки прорастают через ткань печени и вызывают печеночную недостаточность, у человека может развиться желтуха. Тогда к симптомам прибавятся пожелтение кожи и глаз, а также зуд. Согласно исследованию, опубликованному в World Journal of Gastroenterology, этот характерный признак рака печени обычно появляется как первый тревожный сигнал у 19–40% пациентов с этим заболеванием.

Еще желтуха может вызвать потемнение мочи.

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Другие распространенные симптомы рака печени

  • Необъяснимая потеря веса.

  • Ощущение сытости после небольшого приема пищи.

  • Вы можете почувствовать твердую опухоль или полноту в верхней правой части живота.

  • Вы можете почувствовать твердую увеличенную область под левыми ребрами, которая может быть увеличенной селезенкой.

  • Боль в правом плече, возникающая из-за раздражения под диафрагмой.

  • Низкий уровень глюкозы в крови.

  • У мужчин может развиться увеличение груди (гинекомастия).

  • Из-за высокого количества эритроцитов лицо может выглядеть красным или покрасневшим.

  • Уровень холестерина может повыситься.

Если вы заметили за собой один из этих симптомов или сразу несколько, лучше обратиться к врачу, пишет издание Express.

Автор текста:Дарья Гапионок
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