Доктор Ли назвала 3 ранних симптома рака печени, которые легко упустить

Рак печени — один из самых опасных видов рака с довольно низкими показателями выживаемости. Дело в том, что нередко его диагностируют уже на стадии, когда помочь человеку очень трудно. Болезнь долгое время может не давать специфических симптомов, а все изменения человек будет списывать на что-то другое.
«Можно болеть раком печени в течение многих лет, даже, возможно, десятилетий, и не знать об этом, поскольку он может оставаться незамеченным», — рассказывает доктор Дебора Ли.
Поэтому так важно знать о безобидных на первый взгляд признаках недуга, которые не стоит игнорировать.
Вот симптомы, на которые стоит обратить внимание:
плохое самочувствие;
чувство усталости и вялости без энергии;
боль в правой верхней части живота.
Врач объяснила, что эти тревожные сигналы могут быть слабыми и нечеткими, что делает их трудно диагностируемыми. Однако по мере роста опухоли они становятся все более ощутимыми и очевидными.
Как отмечает специалист, когда раковые клетки прорастают через ткань печени и вызывают печеночную недостаточность, у человека может развиться желтуха. Тогда к симптомам прибавятся пожелтение кожи и глаз, а также зуд.
Еще желтуха может вызвать потемнение мочи.
Другие распространенные симптомы рака печени
Необъяснимая потеря веса.
Ощущение сытости после небольшого приема пищи.
Вы можете почувствовать твердую опухоль или полноту в верхней правой части живота.
Вы можете почувствовать твердую увеличенную область под левыми ребрами, которая может быть увеличенной селезенкой.
Боль в правом плече, возникающая из-за раздражения под диафрагмой.
Низкий уровень глюкозы в крови.
У мужчин может развиться увеличение груди (гинекомастия).
Из-за высокого количества эритроцитов лицо может выглядеть красным или покрасневшим.
Уровень холестерина может повыситься.
Если вы заметили за собой один из этих симптомов или сразу несколько, лучше обратиться к врачу, пишет издание