Доктор Ли назвала 3 ранних симптома рака печени, которые легко упустить

Рак печени — один из самых опасных видов рака с довольно низкими показателями выживаемости. Дело в том, что нередко его диагностируют уже на стадии, когда помочь человеку очень трудно. Болезнь долгое время может не давать специфических симптомов, а все изменения человек будет списывать на что-то другое.