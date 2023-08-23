Могут отравить и вызвать рак: два вида помидоров, есть которые нельзя ни при каких условиях

Помидор и правда уникальный овощ в кулинарном смысле. Он один из немногих, который сохраняет все свои свойства даже после термической обработки. Его калорийность — всего 20 ккал на 100 г, при этом в нем множество полезных витаминов и минералов, от магния и кальция до витаминов группы B. К тому же томаты богаты ликопином — каротиноидным пигментом, придающим овощу яркий цвет. Он действует как антиоксидант, помогая снизить риски сердечных заболеваний и некоторых видов рака.