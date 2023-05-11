Можно ли есть огурцы с помидорами? Гастроэнтеролог Бережная поставила точку в этом вопросе

Огурец с помидором — классическое и любимое многими сочетание для летнего салата. Казалось бы, что с ним может быть не так? Безобидные огурцы, которые на 90% состоят из воды, и помидоры, богатые ликопином и витамином С.
Однако в последнее время в Интернете все чаще можно встретить предупреждения об опасности такого сочетания. Мол, в этих продуктах содержатся вещества-антогонисты: аскорбиновая кислота в помидорах и расщепляющий ее фермент аскорбиназа в огурцах. По этой причине якобы категорически нельзя есть такой салат. А еще говорят, что подобное сочетание может навредить пищеварению.
В беседе
Врач-диетолог, гастроэнтеролог
Как отмечает специалист, есть эксперты, которые полагают: раз помидоры — кислая среда, а огурцы — щелочная, то есть вместе их нельзя. Но на самом деле такие составляющие, наоборот, идеально дополняют друг друга, так что ничего опасного в сочетании огурцов и помидоров нет.
Чем хорош помидор
Ликопин, которым богаты помидоры, — мощный антиоксидант, защищающий организм от повреждений свободными радикалами. Кроме того, помидор помогает контролировать уровень холестерина в крови и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Благодаря витамину С этот продукт может повышать иммунитет и стимулируют выработку главного белка красоты — коллагена. Еще в помидорах много полезной для пищеварения клетчатки.
Чем хорош огурец
Огурцы отлично увлажняют и защищают от обезвоживания. Еще они помогают от отеков, так как работают как мочегонное средство. Огурцы способны снизить риск появления сахарного диабета второго типа. Еще этот продукт помогает выводить вредные вещества при интоксикации организма. А соли в его составе помогают привести в норму кислотно-щелочной баланс.
Кстати
Некоторые продукты врачи категорически не рекомендуют смешивать с определенными лекарствами. Например, не стоит смешивать антикоагулянты, разжижающие кровь, с большим количеством листовой зелени. О других подобных сочетаниях можно прочитать ЗДЕСЬ.