Можно ли есть огурцы с помидорами? Гастроэнтеролог Бережная поставила точку в этом вопросе

Однако в последнее время в Интернете все чаще можно встретить предупреждения об опасности такого сочетания. Мол, в этих продуктах содержатся вещества-антогонисты: аскорбиновая кислота в помидорах и расщепляющий ее фермент аскорбиназа в огурцах. По этой причине якобы категорически нельзя есть такой салат. А еще говорят, что подобное сочетание может навредить пищеварению.