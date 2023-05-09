Три, четыре или пять: сколько раз в день нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым

При подобном стиле питания промежутки между приемами пищи немного короче, обед сдвигается на более позднее время относительно завтрака, ужин тоже может быть немного позднее. Это удобно для тех, кто активен в течение первой половины дня, а во второй расходует меньше энергии и сил. Однозначно сказать, что такое питание полезнее, чем трехразовое, — нельзя. Это дело вкуса и удобства.