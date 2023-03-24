Диетолог Стеценко рассказала, когда здоровое питание превращается в болезнь

Врачи говорят, что отношение к своему питанию должно быть взвешенным и рациональным. Стремление во что бы то ни стало питаться исключительно правильно, только идеальными, абсолютно здоровыми продуктами и строго по канонам диетологии — тоже не норма, особенно если проблема собственного рациона занимает все мысли человека.
Подобная одержимость здоровым питанием относится к расстройствам пищевого поведения и не так давно выделена в отдельную болезнь — орторексию. Что это такое и почему это опасно, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Стеценко, врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Здоровое питание — это болезнь?
Нет, само по себе здоровое питание — это правильно, другое дело — какой ценой это достигается. Два греческих слова orthos — правильный, и orexis — аппетит формируют термин для особого пищевого расстройства — орторексию. Это фиксация на идеальном, абсолютно правильном питании с формированием навязчивой идеи — «нужно есть только здоровую пищу и делать это по особым канонам».
Это стремление сопровождается соблюдением жесткой диеты, различными ритуалами в отношении меню и приемов пищи, отказом от продуктов, которые наделяют ярлыком «вредные», «опасные» или «нездоровые».
Основа болезни — в обилии информации
Хотя описаны признаки этой проблемы были еще в конце XVIII столетия, долгое время орторексию не признавали серьезной патологией и даже никак не именовали. К расстройствам психосоматического спектра ее отнесли только во второй половине прошлого века. Сегодня, в век цифровых технологий, популярность ЗОЖ возросла как никогда.
Но люди зачастую получают информацию в глобальной сети, где далеко не все источники можно считать достоверными, а советы — рациональными и безопасными. Важно подчеркнуть — соблюдение принципов здорового образа жизни и развитие орторексии — совершенно разные вещи. Их отличает мания и фанатизм в достижении цели.
Три ключевых признака
Орторексию можно определить по трем основным признакам:
навязчивая либо патологическая увлеченность здоровым питанием;
эмоциональные последствия (стресс, беспокойство) при несоблюдении добровольных ограничений и правил питания;
психосоциальные нарушения в ответственных сферах жизни, а также недоедание и потеря веса.
Отличительная особенность такого поведения — стремление придерживаться строгой диеты позволяет людям, склонным к орторексии, чувствовать себя более совершенными, чистыми и здоровыми.
Такой образ жизни вызывает чувство собственного морального превосходства над окружающими в связи с избирательностью и «правильностью», что приводит к дальнейшему углублению расстройства и ухудшению психологического состояния.
У кого такое может случиться?
Чисто теоретически — подвержены все, но по данным специалистов, есть группы риска, в которых подобное расстройство наиболее ожидаемо. Это:
женщины молодого возраста, в среднем от 20 до 35-40 лет, которые озабочены собственной красотой и здоровьем;
мужчины и женщины из разряда идеалистов, которые хотят быть первыми всегда и во всем, стремятся к совершенству;
те люди, которые прицельно интересуются вопросами качества, состава продуктов и их сочетанием;
длительно соблюдающие диету по медицинским показаниям.
Кстати, замечено, что орторексия часто сочетается с чертами перфекционизма и нарциссизма.
Все завязано на психологии
Столкнувшись с неприятием своих убеждений окружающими, люди с данным расстройством избегают проявлять эти взгляды и уединяются, отгораживаются от критиков. Впоследствии это приводит к социальной изоляции. У них появляется чувство вины, ненависти к окружающим и к самим себе.
Внимание к качеству, полезности пищи — это современный тренд, он имеет объективные экологические предпосылки, вызывает общественное одобрение и объединяет вокруг себя заинтересованных лиц. И на этом фоне и возникает ключевая проблема орторексии — подобный стиль поведения окружающее общество может воспринимать более благосклонно, нежели булимию, анорексию и другие расстройства пищевого поведения.
Чем это опасно?
Сама по себе диета с натуральными продуктами — это хорошо, но рано или поздно у людей с подобным расстройством наступает момент, когда стремление правильно питаться перерастает в одержимость, что уже наносит вред. Сначала из рациона выкидываются одни группы продуктов — злаки, животная пища, сахар. Затем «здоровых» продуктов становится все меньше и меньше, из-за чего возникает недоедание и дефицит необходимых веществ.
Те, у кого возникает орторексия, зачастую исключают из рациона:
Соленые продукты, поскольку «соль — белая смерть».
Сладкие продукты — «сахар — это сладкое зло».
Жирное — «сосуды заплывут холестерином».
Крахмал — «это лишние калории».
Глютен — «опасно есть — будет целиакия».
Алкоголь — «убьет печень».
Кофеин — «повредит нервной системе».
И это не говоря уже о том, что от продуктов с консервантами, дрожжами, без приставок «био» или «эко», люди шарахаются как от монстров. Среди орторексиков также популярно сыроедение или различные опасные диеты. Зачастую подвергается гонениям молоко, мясо, мучные изделия.
Страхи связаны не только с самими продуктами, но и со способами их приготовления — они режут, варят или запекают пищу только по определенному ритуалу, используют только деревянные доски для разделки, только керамическую посуду и т.д. Подобная озабоченность не оставляет времени на то, чтобы просто нормально жить.