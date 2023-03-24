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Диетолог Стеценко рассказала, когда здоровое питание превращается в болезнь

Вы педантично выверяете меню на каждый день, в вашем холодильнике только и исключительно здоровые продукты? Если вы буквально одержимы здоровьем, возможно, вы больны — у вас орторексия.

24 марта 2023
Здоровое питание
Источник:
IStockphoto

Врачи говорят, что отношение к своему питанию должно быть взвешенным и рациональным. Стремление во что бы то ни стало питаться исключительно правильно, только идеальными, абсолютно здоровыми продуктами и строго по канонам диетологии — тоже не норма, особенно если проблема собственного рациона занимает все мысли человека.

Подобная одержимость здоровым питанием относится к расстройствам пищевого поведения и не так давно выделена в отдельную болезнь — орторексию. Что это такое и почему это опасно, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Стеценко, врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Екатерина Стеценко
диетология

врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Здоровое питание — это болезнь?

Нет, само по себе здоровое питание — это правильно, другое дело — какой ценой это достигается. Два греческих слова orthos — правильный, и orexis — аппетит формируют термин для особого пищевого расстройства — орторексию. Это фиксация на идеальном, абсолютно правильном питании с формированием навязчивой идеи — «нужно есть только здоровую пищу и делать это по особым канонам».

Это стремление сопровождается соблюдением жесткой диеты, различными ритуалами в отношении меню и приемов пищи, отказом от продуктов, которые наделяют ярлыком «вредные», «опасные» или «нездоровые».

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Основа болезни — в обилии информации

Хотя описаны признаки этой проблемы были еще в конце XVIII столетия, долгое время орторексию не признавали серьезной патологией и даже никак не именовали. К расстройствам психосоматического спектра ее отнесли только во второй половине прошлого века. Сегодня, в век цифровых технологий, популярность ЗОЖ возросла как никогда.

Но люди зачастую получают информацию в глобальной сети, где далеко не все источники можно считать достоверными, а советы — рациональными и безопасными. Важно подчеркнуть — соблюдение принципов здорового образа жизни и развитие орторексии — совершенно разные вещи. Их отличает мания и фанатизм в достижении цели.

Три ключевых признака

Орторексию можно определить по трем основным признакам:

  1. навязчивая либо патологическая увлеченность здоровым питанием;

  2. эмоциональные последствия (стресс, беспокойство) при несоблюдении добровольных ограничений и правил питания;

  3. психосоциальные нарушения в ответственных сферах жизни, а также недоедание и потеря веса.

Отличительная особенность такого поведения — стремление  придерживаться строгой диеты позволяет людям, склонным к орторексии, чувствовать себя более совершенными, чистыми и здоровыми. 

Такой образ жизни вызывает чувство собственного морального превосходства над окружающими в связи с избирательностью и  «правильностью», что приводит к дальнейшему углублению расстройства и ухудшению психологического состояния.

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У кого такое может случиться?

Чисто теоретически — подвержены все, но по данным специалистов, есть группы риска, в которых подобное расстройство наиболее ожидаемо. Это:

  • женщины молодого возраста, в среднем от 20 до 35-40 лет, которые озабочены собственной красотой и здоровьем;

  • мужчины и женщины из разряда идеалистов, которые хотят быть первыми всегда и во всем, стремятся к совершенству;

  • те люди, которые прицельно интересуются вопросами качества, состава продуктов и их сочетанием;

  • длительно соблюдающие диету по медицинским показаниям.

Кстати, замечено, что орторексия часто сочетается с чертами перфекционизма и нарциссизма.

Все завязано на психологии

Столкнувшись с неприятием своих убеждений окружающими, люди с данным расстройством избегают проявлять эти взгляды и уединяются, отгораживаются от критиков. Впоследствии это приводит к социальной изоляции. У них появляется чувство вины, ненависти к окружающим и к самим себе.

Внимание к качеству, полезности пищи — это современный тренд, он имеет объективные экологические предпосылки, вызывает общественное  одобрение и объединяет вокруг себя заинтересованных лиц. И на этом фоне и возникает ключевая проблема орторексии — подобный стиль поведения окружающее общество может воспринимать более благосклонно, нежели булимию, анорексию и другие расстройства пищевого поведения.

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Чем это опасно?

Сама по себе диета с натуральными продуктами — это хорошо, но рано или поздно у людей с подобным расстройством наступает момент, когда стремление правильно питаться перерастает в одержимость, что уже наносит вред. Сначала из рациона выкидываются одни группы продуктов — злаки, животная пища, сахар. Затем «здоровых» продуктов становится все меньше и меньше, из-за чего возникает недоедание и дефицит необходимых веществ.

Те, у кого возникает орторексия, зачастую исключают из рациона:

  • Соленые продукты, поскольку «соль — белая смерть».

  • Сладкие продукты — «сахар — это сладкое зло».

  • Жирное — «сосуды заплывут холестерином».

  • Крахмал — «это лишние калории».

  • Глютен — «опасно есть — будет целиакия».

  • Алкоголь — «убьет печень».

  • Кофеин — «повредит нервной системе».

И это не говоря уже о том, что от продуктов с консервантами, дрожжами, без приставок «био» или «эко», люди шарахаются как от монстров. Среди орторексиков также популярно сыроедение или различные опасные диеты. Зачастую подвергается гонениям молоко, мясо, мучные изделия.

Страхи связаны не только с самими продуктами, но и со способами их приготовления — они режут, варят или запекают пищу только по определенному ритуалу, используют только деревянные доски для разделки, только керамическую посуду и т.д. Подобная озабоченность не оставляет времени на то, чтобы просто нормально жить.

Автор текста:Алена Парецкая
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