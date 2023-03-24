Диетолог Стеценко рассказала, когда здоровое питание превращается в болезнь

Чем это опасно?

Сама по себе диета с натуральными продуктами — это хорошо, но рано или поздно у людей с подобным расстройством наступает момент, когда стремление правильно питаться перерастает в одержимость, что уже наносит вред. Сначала из рациона выкидываются одни группы продуктов — злаки, животная пища, сахар. Затем «здоровых» продуктов становится все меньше и меньше, из-за чего возникает недоедание и дефицит необходимых веществ.

Те, у кого возникает орторексия, зачастую исключают из рациона:

Соленые продукты, поскольку «соль — белая смерть».

Сладкие продукты — «сахар — это сладкое зло».

Жирное — «сосуды заплывут холестерином».

Крахмал — «это лишние калории».

Глютен — «опасно есть — будет целиакия».

Алкоголь — «убьет печень».

Кофеин — «повредит нервной системе».

И это не говоря уже о том, что от продуктов с консервантами, дрожжами, без приставок «био» или «эко», люди шарахаются как от монстров. Среди орторексиков также популярно сыроедение или различные опасные диеты . Зачастую подвергается гонениям молоко, мясо, мучные изделия.

Страхи связаны не только с самими продуктами, но и со способами их приготовления — они режут, варят или запекают пищу только по определенному ритуалу, используют только деревянные доски для разделки, только керамическую посуду и т.д. Подобная озабоченность не оставляет времени на то, чтобы просто нормально жить.