Психолог Сафина назвала 4 качества женщин, которые нравятся успешным мужчинам

1. Легкие

Женщины, у которых нет тяжелых мыслей о прошлом, перетирания бывших отношений, бесполезного чувства вины, суеты, страхов, категоричности. Все это прибавляет возраста, серьезности и тяжести. И из молодой красивой девушки можно легко превратиться в уставшую от жизни женщину. Возможно вы встречали таких девушек. Ей может быть лет 25, но от нее уже веет усталостью и тяжестью. Как будто она постоянно застревает в прошлых событиях, а не живет сегодня и не строит планы на будущее. Часто такие женщины обожают пострадать и обсудить что-то негативное, лишь бы не заниматься своей жизнью.

2. С сильным характером

Основная черта характера, которая помогает в жизни делать правильный выбор и идти к цели, — рационализм. Такая женщина не принимает решения эмоционально, так как понимает, что если включены эмоции, мозг не работает. Логика и рационализм помогают на все смотреть критически и трезво . Как результат — нет разочарований в жизни и ты управляешь ситуацией, а не она тобой.

То есть, если мужчина говорит, что он безумно любит, она не будет верить в слова, пока он свою любовь не докажет действиями.

3. Здоровым эгоизмом

Такая женщина не будет делать то, что ей невыгодно или некомфортно, — она делает только то, что принесет ей пользу в будущем.

Она не будет отвозить родственников в аэропорт в 6 утра, если ей к 8 идти на работу. Она понимает, что ей это неудобно, и без всяких колебаний и чувства вины предложит взять такси.

4. Сфокусирована на цели

Она никогда не думает, что о ней подумают другие. У нее есть свое объективное мнение о себе, которое ее более чем устраивает.

Если что-то в жизни случится, только она сама себе сможет помочь, а не те другие люди, чье мнение и оценка должны быть важны. Поэтому разные ненужные мысли ее не отвлекают. Она не хочет быть хорошей для кого-то, ведь она хорошая для себя, а этого более чем достаточно.