Психолог Сафина назвала 4 качества женщин, которые нравятся успешным мужчинам

Мало кто из женщин мечтает заполучить мужчину-неудачника. Большинству нравятся уверенные в себе, увлеченные, перспективные и успешные. Однако обратить на себя внимание и тем более увлечь собой такого мужчину непросто.
Психолог, женский лайф-коуч Каролина Сафина рассказала, какие женщины привлекают успешных мужчин.
1. Легкие
Женщины, у которых нет тяжелых мыслей о прошлом, перетирания бывших отношений, бесполезного чувства вины, суеты, страхов, категоричности. Все это прибавляет возраста, серьезности и тяжести. И из молодой красивой девушки можно легко превратиться в уставшую от жизни женщину. Возможно вы встречали таких девушек. Ей может быть лет 25, но от нее уже веет усталостью и тяжестью. Как будто она постоянно застревает в прошлых событиях, а не живет сегодня и не строит планы на будущее. Часто такие женщины обожают пострадать и обсудить что-то негативное, лишь бы не заниматься своей жизнью.
2. С сильным характером
Основная черта характера, которая помогает в жизни делать правильный выбор и идти к цели, — рационализм. Такая женщина не принимает решения эмоционально, так как понимает, что если включены эмоции, мозг не работает. Логика и рационализм помогают на все смотреть критически и трезво. Как результат — нет разочарований в жизни и ты управляешь ситуацией, а не она тобой.
То есть, если мужчина говорит, что он безумно любит, она не будет верить в слова, пока он свою любовь не докажет действиями.
3. Здоровым эгоизмом
Такая женщина не будет делать то, что ей невыгодно или некомфортно, — она делает только то, что принесет ей пользу в будущем.
Она не будет отвозить родственников в аэропорт в 6 утра, если ей к 8 идти на работу. Она понимает, что ей это неудобно, и без всяких колебаний и чувства вины предложит взять такси.
4. Сфокусирована на цели
Она никогда не думает, что о ней подумают другие. У нее есть свое объективное мнение о себе, которое ее более чем устраивает.
Если что-то в жизни случится, только она сама себе сможет помочь, а не те другие люди, чье мнение и оценка должны быть важны. Поэтому разные ненужные мысли ее не отвлекают. Она не хочет быть хорошей для кого-то, ведь она хорошая для себя, а этого более чем достаточно.
Как распознать мужчину-неудачника
Как говорят психологи, даже в самом начале отношений отличить успешного мужчину от неудачника не так уж и сложно. Если пока не было возможности проверить его качества, что называется, в деле, психологи советуют обратить внимание на его поведение, что и как он говорит.
Вот что может подсказать, что перед вами не успешный мужчина, а неудачник.
В любой беде он не винит себя.
Успехи свои относит на откуп судьбе, Богу, но не себе.
Излишне контролирует все вокруг, чтобы обрести ощущение стабильности.
Испытывает стыд, когда другие успешнее.
Не видит у себя талантов, полезных качеств.
Ориентируется на мнение других людей. Например, «они глупее, но сдали экзамен» — для него это позор.
Излишне хвастлив, особенно любит рассказывать об успехах в прошлом.
У него есть заметные материальные проблемы. С одной стороны, это для всех очевидный признак того, что человек не успешен. В то же время многие женщины с удовольствием верят в рассказы о временных финансовых трудностях, которые привели в целом успешного человека в плачевные обстоятельства.
Не хочет вкладываться даже на этапе ухаживаний.
У него плохой имидж. По внешнему виду достаточно легко понять и характер, и привычки, и даже стиль мышления.