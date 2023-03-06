Диета не поможет: 7 болезней, при которых растет живот

1. Цирроз печени

Это тяжелое заболевание печени может быть вызвано разными причинами, среди которых гепатит и хронический алкоголизм. После каждого повреждения печень регенерируется, при этом в процессе образуется рубцовая ткань. По мере того как цирроз прогрессирует, образуется все больше и больше рубцовой ткани, что мешает работе органа и в итоге может привести даже к смерти.

При циррозе печени живот увеличивается главным образом из-за асцита — скопления жидкости. Оно возникает из-за разницы давления между слоями брюшины — оболочки, обволакивающей внутренние стороны брюшной полости. Жидкость перемещается между этими слоями и начинает накапливаться — ее объем может достигать 20 литров, вызывая сильное вздутие и боли.

Кроме асцита, цирроз может проявляться

утомлением,

потерей аппетита,

тошнотой,

отеками в ногах, ступнях или лодыжках,

потерей веса,

желтизной кожи и глаз — так называемой желтухой,

у женщин отсутствием менструации, не связанным с менопаузой,

у мужчин — потерей полового влечения, сокращением яичек или увеличением груди (гинекомастия),

рассеянностью,

сонливостью или невнятной речью.

2. Кишечная непроходимость

По сути, это блокировка кишечника, при которой поступившая в организм пища задерживается и не может далее продвигаться по тонкой и толстой кишке. Без лечения заблокированные участки кишечника могут начать отмирать, что приведет к серьезным проблемам — от кишечной непроходимости спасает только операция.

Живот при таком состоянии увеличивается из-за спайки в брюшной полости, возникающей после операции, приема некоторых лекарств, из-за накопления газов и длительных запоров, вызываемых скоплением паразитов или попаданием в ЖКТ «чужеродных» предметов.

Симптомы кишечной непроходимости: