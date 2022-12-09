В Сургуте хирурги достали из желудка девочки ком из волос, но это не самая ужасающая находка

У пострадавшей девочки редкое отклонение — синдром Рапунцель. За годы в желудке скопился огромный ком, который внешне напоминал валенок. «Доктор Питер» сделал подборку фото самых запоминающихся вещей, которые доставали из людей