В Сургуте хирурги достали из желудка девочки ком из волос, но это не самая ужасающая находка

Детские хирурги из Сургутской больницы прооперировали девочку с синдромом Рапунцель. Это редкое отклонение, при котором человек постоянно хочет жевать свои волосы. В результате за некоторое время в желудке 12-летнего подростка образовался огромный ком волос — трихобезоар.
Название заболевания связано как с физическим, так и с психологическим состоянием человека. Считается, что синдромом Рапунцель страдают люди, которые (как и сама героиня сказки) много времени проводили в одиночестве. Возможно, у них есть травма детства, которая заставила отгородиться от мира, уйти в себя.
— Если привычка жевать волосы сохраняется, трихобезоар, постепенно увеличиваясь в размерах, заполняет всю полость желудка, приводя к развитию опасных осложнений — изъязвлению слизистой оболочки желудка, возникновению желудочного кровотечения, непроходимости кишечника. Из-за больших размеров инородного тела вариант один — оперировать, —
Пострадавшая от редкого синдрома девочка поступила в больницу с сильными болями в животе, ее постоянно рвало. Врачи, как только узнали о привычке юной пациентки постоянно жевать кончики волос, сразу же разобрались в причинах. Подростка забрали на срочную операцию.
— Хирурги выполнили гастротомию — открытую операцию на желудке. Они извлекли трихобезоар размером приблизительно 20 на 12 см, — добавил Алексей Добровольский.
Девочка уже пришла в себя после наркоза, она чувствует себя хорошо. Врачи говорят, что пациентка быстро восстанавливается — совсем скоро ее выпишут из больницы, и она снова окажется дома. Есть надежда, что после пережитого она с помощью родителей и специалистов сможет справиться со своей опасной привычкой.
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Ком волос — это далеко не самая впечатляющая находка. Медикам приходилось извлекать из взрослых и детей массу необычных предметов:
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