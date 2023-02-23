Как мужчине избавиться от пивного живота: только походами в спортзал делу не поможешь

Почему растет живот

«Пивной живот», кроме эстетического дефекта, может быть опасным для здоровья. Причины его появления — разные. Вообще отложение жира имеет генетическую природу и зависит от пола. Например, у темнокожих девушек и женщин из Южной Америки, можно наблюдать более пышные формы, чем у азиаток.

У мужчин меньше типичных зон отложения жира, так как сильному полу, в отличие от прекрасного, не нужно много месяцев вынашивать ребенка. В организме женщин помимо отложений на животе есть запасы жировых клеток на боках и бедрах. К тому же из-за менструального цикла усиливается аппетит и снижается продуктивность.