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Как мужчине избавиться от пивного живота: только походами в спортзал делу не поможешь

Многие, даже молодые, мужчины отмечают рост окружности живота на фоне относительно пропорционального отложения жира по всему телу. Подобный пивной животик может быть опасен для здоровья.

23 февраля 20232
Как мужчине избавиться от пивного живота
Источник:
IStockphoto

Сильно выпирающий и буквально нависающий над ремнем брюк живот часто называют «пивным», но далеко не всегда причина его появления — именно алкоголь. Однако, если жир копится именно в области живота, приводя к достаточно быстрому росту окружности талии, стоит начать беспокоиться — это признак серьезных расстройств метаболизма.

Обычно проблема возникает после 30–35 лет, и получить такой живот гораздо проще, чем потом его убирать. Вместе с врачом-эндокринологом Александром Калинченко «Доктор Питер» выяснил причины появления живота у мужчин и способы борьбы с ним.  

Александр Калинченко
эндокринология

врач-эндокринолог

Почему растет живот

«Пивной живот», кроме эстетического дефекта, может быть опасным для здоровья. Причины его появления — разные. Вообще отложение жира имеет генетическую природу и зависит от пола. Например, у темнокожих девушек и женщин из Южной Америки, можно наблюдать более пышные формы, чем у азиаток.

У мужчин меньше типичных зон отложения жира, так как сильному полу, в отличие от прекрасного, не нужно много месяцев вынашивать ребенка. В организме женщин помимо отложений на животе есть запасы жировых клеток на боках и бедрах. К тому же из-за менструального цикла усиливается аппетит и снижается продуктивность.

Мужчинам в этом плане куда проще, и если нет какой-то патологии, то появление живота чаще всего — это неправильное питание и отсутствие физической активности. Также в какой-то степени причиной могут быть лень и отсутствие мотивации. Причем подобное безразличие и апатия могут быть симптомами заболевания, так что корректировать вес, и живот в частности, лучше совместно с доктором.

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Спортзал может и не помочь

Не пожалейте времени и денег на поход к врачу перед тем, как начать заниматься спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Учитывайте, что скудное питание или даже голодание либо усиленные тренировки не обязательно гарантируют вам результат. Могут не сработать и регулярные пробежки, но в разное время суток. К тому же просто бег и тренировки без коррекции пищевого поведения не дадут ожидаемых результатов. Не забывайте про термодинамику: если в систему поступает много энергии и такое количество не расходуется, значит, будут накапливаться излишки — избыток калорий.

Вообще надо понимать, что бег требует определенной техники и экипировки, например когда у человека плоскостопие. Если лишний вес слишком большой, такую тренировку вообще лучше заменить плаванием или ходьбой, чтобы предотвратить травму опорно-двигательного аппарата.

Не только пресс

Многие начинают изнурять себя тренировками на пресс, чтобы избавиться от большого живота. Но в природе не бывает локального похудения! Тренироваться, чтобы похудел только живот, невозможно. Тренировки должны быть комплексными, для всех групп мышц, и регулярными.

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А может, его просто отрезать?

Лишь хирургия способна выполнить запрос на локальное уменьшение живота. Но липосакция и удаление лишней кожи, как и любая операция, могут иметь последствия, долгую реабилитацию и баснословную стоимость процедуры.

Кстати, есть такой тип вмешательства пластических хирургов, когда человеку имплантируют силиконовые элементы для имитации накаченной прямой мышцы живота — «кубиков». Но мы прекрасно понимаем, что безопаснее и проще показывать свои собственные мышцы, а не импланты. Опять же цена такой процедуры сопоставима с оплатой спортивного зала и хорошего питания за пару лет.

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Сладкому — бой!

Не только людям с сахарным диабетом рекомендуют резко ограничить сладкое. Если вы хотите подтянутый живот, то вам тоже придется сократить объем простых углеводов: выпечки, сдобы, сахара, шоколада, соков и прочего. Эти углеводы еще называются быстроусвояемыми, и их особенность в том, что организм легко переваривает их до базовой глюкозы, и чувство голода быстро возвращается.

Также на дальнейшее усвоение глюкозы клеткам тела необходим гормон инсулин, который транспортирует ее куда необходимо. Если человек ест такие продукты часто и большими порциями, он выделяет много «лишнего» инсулина, который стимулирует аппетит и прибавку лишнего веса. Подобное приводит к изменениям в работе данного гормона — инсулинорезистентности, и развитию патологии — нарушенной толерантности к глюкозе изначально, и к сахарному диабету 2-го типа в дальнейшем, если нет лечения.

Жиры — не режем

Кроме углеводов ранее было принято ругать жиры, как самые калорийные компоненты нашей пищи. В каждом грамме жира 9,29 ккал, в то время как в белках и углеводах — по 4,1 ккал. Но нельзя бездумно обезжиривать свою пищу, ведь из жиров формируются мембраны клеток и некоторые гормоны нашего тела! Часть жиров вообще создает наша печень, а из холестерина в коже синтезируется известный многим людям витамин D3. 

Очень много «вредных» компонентов может быть в жареной пище. Выбирайте более полезные и вкусные для вас способы обработки еды. Безусловно, стоит ограничить фастфуд и прочие продукты, где много жиров и простых углеводов. Или хотя бы позволять себе разумные нарушения на фоне физической нагрузки, чтобы постоянные ограничения не создавали вам психологические трудности. У профессиональных спортсменов для этого предусмотрен «читмил» (буквально «жульничество с едой»). Эта методика позволяет совершить запланированный пищевой срыв, чтобы с новыми силами соблюдать диету и немного порадовать себя.

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Убираем любой алкоголь

Алкоголь, кстати, тоже достаточно калорийный, каждый его грамм дает организму около 7 ккал. Зачастую заметно повышают калорийность выпитого и закуски. А после застолья вы вряд ли пойдете в зал, чтобы все это «отработать». Поэтому всегда думайте, что вам важнее — удовольствие сейчас или достижение такой сложной цели, как тело вашей мечты.  

Автор текста:Алена Парецкая
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