Как мужчине избавиться от пивного живота: только походами в спортзал делу не поможешь

Сильно выпирающий и буквально нависающий над ремнем брюк живот часто называют «пивным», но далеко не всегда причина его появления — именно алкоголь. Однако, если жир копится именно в области живота, приводя к достаточно быстрому росту окружности талии, стоит начать беспокоиться — это признак серьезных расстройств метаболизма.
Обычно проблема возникает после 30–35 лет, и получить такой живот гораздо проще, чем потом его убирать. Вместе с врачом-эндокринологом Александром Калинченко «Доктор Питер» выяснил причины появления живота у мужчин и способы борьбы с ним.
Почему растет живот
«Пивной живот», кроме эстетического дефекта, может быть опасным для здоровья. Причины его появления — разные. Вообще отложение жира имеет генетическую природу и зависит от пола. Например, у темнокожих девушек и женщин из Южной Америки, можно наблюдать более пышные формы, чем у азиаток.
У мужчин меньше типичных зон отложения жира, так как сильному полу, в отличие от прекрасного, не нужно много месяцев вынашивать ребенка. В организме женщин помимо отложений на животе есть запасы жировых клеток на боках и бедрах. К тому же из-за менструального цикла усиливается аппетит и снижается продуктивность.
Мужчинам в этом плане куда проще, и если нет какой-то патологии, то появление живота чаще всего — это неправильное питание и отсутствие физической активности. Также в какой-то степени причиной могут быть лень и отсутствие мотивации. Причем подобное безразличие и апатия могут быть симптомами заболевания, так что корректировать вес, и живот в частности, лучше совместно с доктором.
Спортзал может и не помочь
Не пожалейте времени и денег на поход к врачу перед тем, как начать заниматься спортом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Учитывайте, что скудное питание или даже голодание либо усиленные тренировки не обязательно гарантируют вам результат. Могут не сработать и регулярные пробежки, но в разное время суток. К тому же просто бег и тренировки без коррекции пищевого поведения не дадут ожидаемых результатов. Не забывайте про термодинамику: если в систему поступает много энергии и такое количество не расходуется, значит, будут накапливаться излишки — избыток калорий.
Вообще надо понимать, что бег требует определенной техники и экипировки, например когда у человека плоскостопие. Если лишний вес слишком большой, такую тренировку вообще лучше заменить плаванием или ходьбой, чтобы предотвратить травму опорно-двигательного аппарата.
Не только пресс
Многие начинают изнурять себя тренировками на пресс, чтобы избавиться от большого живота. Но в природе не бывает локального похудения! Тренироваться, чтобы похудел только живот, невозможно. Тренировки должны быть комплексными, для всех групп мышц, и регулярными.
А может, его просто отрезать?
Лишь хирургия способна выполнить запрос на локальное уменьшение живота. Но липосакция и удаление лишней кожи, как и любая операция, могут иметь последствия, долгую реабилитацию и баснословную стоимость процедуры.
Кстати, есть такой тип вмешательства пластических хирургов, когда человеку имплантируют силиконовые элементы для имитации накаченной прямой мышцы живота — «кубиков». Но мы прекрасно понимаем, что безопаснее и проще показывать свои собственные мышцы, а не импланты. Опять же цена такой процедуры сопоставима с оплатой спортивного зала и хорошего питания за пару лет.
Сладкому — бой!
Не только людям с сахарным диабетом рекомендуют резко ограничить сладкое. Если вы хотите подтянутый живот, то вам тоже придется сократить объем простых углеводов: выпечки, сдобы, сахара, шоколада, соков и прочего. Эти углеводы еще называются быстроусвояемыми, и их особенность в том, что организм легко переваривает их до базовой глюкозы, и чувство голода быстро возвращается.
Также на дальнейшее усвоение глюкозы клеткам тела необходим гормон инсулин, который транспортирует ее куда необходимо. Если человек ест такие продукты часто и большими порциями, он выделяет много «лишнего» инсулина, который стимулирует аппетит и прибавку лишнего веса. Подобное приводит к изменениям в работе данного гормона — инсулинорезистентности, и развитию патологии — нарушенной толерантности к глюкозе изначально, и к сахарному диабету 2-го типа в дальнейшем, если нет лечения.
Жиры — не режем
Кроме углеводов ранее было принято ругать жиры, как самые калорийные компоненты нашей пищи. В каждом грамме жира 9,29 ккал, в то время как в белках и углеводах — по 4,1 ккал. Но нельзя бездумно обезжиривать свою пищу, ведь из жиров формируются мембраны клеток и некоторые гормоны нашего тела! Часть жиров вообще создает наша печень, а из холестерина в коже синтезируется известный многим людям витамин D3.
Очень много «вредных» компонентов может быть в жареной пище. Выбирайте более полезные и вкусные для вас способы обработки еды. Безусловно, стоит ограничить фастфуд и прочие продукты, где много жиров и простых углеводов. Или хотя бы позволять себе разумные нарушения на фоне физической нагрузки, чтобы постоянные ограничения не создавали вам психологические трудности. У профессиональных спортсменов для этого предусмотрен «читмил» (буквально «жульничество с едой»). Эта методика позволяет совершить запланированный пищевой срыв, чтобы с новыми силами соблюдать диету и немного порадовать себя.
Убираем любой алкоголь
Алкоголь, кстати, тоже достаточно калорийный, каждый его грамм дает организму около 7 ккал. Зачастую заметно повышают калорийность выпитого и закуски. А после застолья вы вряд ли пойдете в зал, чтобы все это «отработать». Поэтому всегда думайте, что вам важнее — удовольствие сейчас или достижение такой сложной цели, как тело вашей мечты.