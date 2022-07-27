Современная медицина позволяет лечить очень многие болезни. Почувствовали вы себя плохо, вызвали врача, он прописал подходящие таблетки — готово, вы снова здоровы!
Конечно, на практике не все так просто. Медикаменты в наши дни действительно помогают решать многие проблемы, однако для того, чтобы препараты действительно работали, принимать их нужно правильно — строго в соответствии с инструкцией или предписаниями врача.
А вы знали, что далеко не все продукты совместимы с медикаментами? Издание
Грейпфрутовый сок + антигистаминные, статины и препараты для гипертоников
Если вы страдаете от высокого давления, хотите понизить уровень холестерина или вы аллергик, не стоит запивать лекарства, которые вам прописал доктор, грейпфрутовым соком. Как говорит доктор Шиу Мей Хуанг, сок позволяет лекарству лучше проникнуть в кровь, из-за чего риск столкнуться с неприятными побочным эффектами возрастает.
Антикоагулянты + листовая зелень
Антикоагулянты призваны разжижать вашу кровь и предотвращать тромбозы. В листовой зелени много витамина К, который, напротив, делает кровь гуще.
Это не значит, что от листовой зелени нужно отказаться полностью. Просто если вам прописали антикоагулянты, ограничьте потребление шпината, укропа и петрушки до одной порции в день.
Ингибиторы АПФ + бананы
Ингибиторы АПФ прописывают при гипертонии, сердечной и почечной недостаточности. Такие лекарства не стоит смешивать с продуктами, богатыми калием — например, с бананами. Такое сочетание может спровоцировать нерегулярное или учащенное сердцебиение и даже привести к самым печальным последствиям — летальному исходу.
Антидепрессанты + красное вино
Тяжелую депрессию нередко лечат с помощью специальных лекарств. А с помощью красного вина многие люди пытаются улучшить настроение. Только вот эти медикаменты совсем не дружат с вином. Дело в том, что этот напиток богат тирамином, который нельзя смешивать с ингибиторами МАО, распространенными антидепрессантами.
Любые лекарства + алкоголь
Есть легенда, будто бы кинодива Мерилин Монро любила запивать снотворное бокалом шампанского. Правда это или нет, одно ясно: делать так категорически не следует, спиртное нельзя смешивать с медикаментами.
Дело в том, что алкоголь усиливает все побочные эффекты лекарств, от расстройства желудка до сонливости. Кроме того, такое сочетание может просто убить вас. О том, почему, читай ЗДЕСЬ.