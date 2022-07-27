Современная медицина позволяет лечить очень многие болезни. Почувствовали вы себя плохо, вызвали врача, он прописал подходящие таблетки — готово, вы снова здоровы!

Конечно, на практике не все так просто. Медикаменты в наши дни действительно помогают решать многие проблемы, однако для того, чтобы препараты действительно работали, принимать их нужно правильно — строго в соответствии с инструкцией или предписаниями врача.