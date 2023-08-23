Врач Уланкина рассказала, может ли мастопатия перерасти в рак

Среди всех видов женской онкологии рак молочной железы — один из самых печально известных. От него страдают как известные люди, так и самые обычные представительницы прекрасного пола, причем разного возраста и социального статуса. Но важно понимать, что это не самый распространенный диагноз, если обнаружены уплотнения или изменения в груди.
Гораздо чаще женщины сталкиваются с доброкачественными изменениями в молочной железе, которые возникают на фоне различных изменений организма. Но любые уплотнения, изменения и болезненность требуют консультации с врачом. Без контроля со стороны специалиста они могут привести к более опасным и серьезным изменениям. О том, какие факторы могут спровоцировать заболевания молочной железы и как распознать первые тревожные симптомы, «Доктору Питеру» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», акушер-гинеколог Ольга Уланкина.
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н.Личный сайт
Рак груди — самая опасная проблема
Рак молочной железы занимает первое место в рейтинге злокачественных новообразований у женщин. На него приходится около 21% от всех опухолей. Однако патология не всегда появляется спонтанно, в некоторых случаях раку предшествует длительная доброкачественная дисплазия молочной железы — мастопатия. Это заболевание характеризуется изменениями в груди, которые со временем могут стать опасными. Поэтому регулярные визиты к маммологу и проведение профилактических осмотров — это одна из важных задач для любой женщины.
Мастопатия требует внимания
Доброкачественная дисплазия молочной железы, или мастопатия, считается самой распространенной женской патологией, от нее страдает каждая вторая. Заболевание связано с доброкачественными изменениями в тканях молочной железы, которые провоцируют рост кист (образования, заполненные жидкостью), узлов и уплотнений.
Сами по себе эти новообразования безопасны, но иногда они могут превратиться в раковую опухоль. При некоторых формах дисплазии риск онкологического заболевания молочной железы повышается в несколько раз.
«У пациенток с таким диагнозом нередко обнаруживаются предраковые изменения, которые на начальном этапе можно устранить», — объяснила врач.
Это влияние гормонов
Мастопатия развивается из-за гормональных нарушений в организме, когда у женщины вырабатывается слишком много эстрогенов или пролактина. Рак молочной железы может развиться из-за генетических нарушений, а также без видимой причины — в таком случае говорят, что он носит спорадический характер.
Факторы, которые могут стать спусковым крючком, для обоих заболеваний, примерно одинаковы. Это:
раннее начало менструаций;
ранняя или поздняя менопауза;
отсутствие родов или аборты в анамнезе;
избыточная масса тела;
вредные привычки (курение, алкоголь);
низкая физическая активность.
Симптомы достаточно характерны
Симптомы мастопатии включают нагрубание — повышенную чувствительность груди, болезненность, отечность. Боль может быть неравномерной — охватывать всю железу или только ее часть. Кроме того, она может быть односторонней.
«Также при самостоятельном ощупывании может отмечаться разница в размерах одной груди и другой, а под кожей — нащупываться новообразования. Иногда пациентки отмечают необычные выделения из соска», — рассказала эксперт.
Следим за любыми изменениями
За любыми проявлениями мастопатии важно следить: проводить самостоятельный осмотр молочных желез, наблюдать за их симметрией, а также регулярно проходить обследование у гинеколога, делать УЗИ молочных желез или маммографию, если женщина старше 40 лет. Если врач заметит кисту, он может назначить пункцию — взятие образца ткани на цитологическое и гистологическое исследование. Такие анализы позволяют отличить злокачественное новообразование от доброкачественного.
Рак или не рак? Отличить сложно
Самостоятельно отличить мастопатию от рака очень сложно. Но есть общие рекомендации, которые позволят заподозрить неладное. И главная из них — регулярно (ежемесячно) ощупывать молочные железы. Они должны быть однородными, одинаковыми по размеру, а также безболезненными. Кроме того, не должно быть выделений из сосков.
Также важно ощупывать область ближе к подмышкам — там расположены лимфоузлы, которые часто увеличиваются при развитии рака.
«Но даже если нет никаких симптомов, важно проходить профилактические осмотры у врача раз в год, а также УЗИ или маммографию. Это станет лучшей гарантией безопасности и защитой от развития рака», — резюмировала эксперт.