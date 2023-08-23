Врач Уланкина рассказала, может ли мастопатия перерасти в рак

Рак молочной железы занимает первое место в рейтинге злокачественных новообразований у женщин. На него приходится около 21% от всех опухолей. Однако патология не всегда появляется спонтанно, в некоторых случаях раку предшествует длительная доброкачественная дисплазия молочной железы — мастопатия. Это заболевание характеризуется изменениями в груди, которые со временем могут стать опасными. Поэтому регулярные визиты к маммологу и проведение профилактических осмотров — это одна из важных задач для любой женщины.