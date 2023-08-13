Виновата Y-хромосома: риск каких видов рака повышен у мужчин

В этом же журнале обнародовали и данные относительно развития рака в мочевом пузыре у мужчин. Ученые также изучали особенности строения и активности генов Y-хромосомы и отслеживали связь ее поломок с развитием рака мочевого пузыря. В случае этого типа рака Y-хромосома срабатывала как антиканцерогенный фактор : при пересадке животным опухолевых клеток, в которых нет этой хромосомы, раковая опухоль ведет себя агрессивнее, а вот иммунные клетки вокруг рака становятся менее активными. Ученые пришли к выводу: для одних видов рака Y-хромосома — усилитель активности болезни, а вот для других — тормозящий фактор .