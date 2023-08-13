Виновата Y-хромосома: риск каких видов рака повышен у мужчин

Конечно, есть сугубо «женский» и «мужской» рак, поражающий половые органы, — это опухоли яичников, яичек, простаты, матки или ее шейки. Это и понятно, половые органы тоже подвержены онкологическим болезням. Но как быть с другими опухолями тех органов, которые есть у всех нас, — есть ли какие-либо различия по полу или шансы у мужчин и женщин равны?
Ученые изучают этот вопрос много лет и уже доказали: половые различия прослеживаются и в онкологии. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
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У рака есть свои предпочтения
Да, ни один человек, начиная от младенцев и заканчивая седыми старцами, не застрахован от развития онкологии. Ежедневно в нашем организме образуются сотни дефектных, потенциально онкогенных клеток, но иммунная система строго следит за этим. Она немедленно удаляет потенциально опасные клетки, не давая им расти и делиться. Но иногда они ускользают от иммунного надзора. Почему это происходит, ученые пытаются объяснить много лет. Частично определенные особенности развития онкологии объясняют наследственностью, получением от предков дефектных генов, и половыми особенностями.
Так, известно, что ряд вариантов рака у мужчин возникает достоверно чаще, чем у женщин. Это поражения печени, рак мочевого пузыря или толстой кишки. В журнале Nature было опубликовано интересное исследование, в нем рассказано о том, что подобные различия в развитии рака по половому признаку определяются собственно самим наличием у мужчины Y-хромосомы. Именно ее гены могут формировать предрасположенность к онкологическому перерождению толстой кишки.
Почему именно мужчины?
Ученые считают, что в мужской Y-хромосоме ослабляется активность одного из генов, который несет ответственность за межклеточную сцепку в области тканей толстой кишки. Кроме того, одновременно с этим у мужчин на их хромосоме активнее работает особый ген — KDM5D. Активность этого вида гена одинаково прослеживается как у людей, так и у лабораторных животных. Сочетание двух факторов повышает риск того, что здоровые ткани мужского организма переродятся в раковые.
Мочевой пузырь — уязвимая точка
В этом же журнале обнародовали и данные относительно развития рака в мочевом пузыре у мужчин. Ученые также изучали особенности строения и активности генов Y-хромосомы и отслеживали связь ее поломок с развитием рака мочевого пузыря. В случае этого типа рака Y-хромосома срабатывала как антиканцерогенный фактор: при пересадке животным опухолевых клеток, в которых нет этой хромосомы, раковая опухоль ведет себя агрессивнее, а вот иммунные клетки вокруг рака становятся менее активными. Ученые пришли к выводу: для одних видов рака Y-хромосома — усилитель активности болезни, а вот для других — тормозящий фактор.
Гены — это не всё для мужчины
Стоит сразу же подчеркнуть: наличие Y-хромосомы — это не приговор для мужчины. Многие люди живут всю жизнь без каких-либо опухолевых патологий. Важно понимать, что рак — это болезнь, причина которой окончательно не ясна. Ее могут спровоцировать вирусы, стрессы, проблемы иммунной системы и даже нездоровый образ жизни. Стоит заметить, аналогичные исследования ведутся и в отношении половых Х-хромосом. Возможно, скоро мы узнаем о тех видах рака, которые несет на себе именно женская хромосома.
Раннее обнаружение — залог излечения
Современная медицина позволяет выявить опухоли на раннем этапе, важно только регулярно посещать врача, особенно если есть факторы риска или неблагоприятная наследственность. Не стоит игнорировать диспансеризацию, следует регулярно сдавать анализы и проходить рекомендованные специалистами исследования. Многие виды мужских онкологических патологий сегодня с успехом лечат, особенно на начальных этапах. Поэтому просто не запускайте свое здоровье.