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Статистика: 1 из 10 умерших от рака в России не состоял на учете у онколога

В наше время мало кто недооценивает серьезность онкологических заболеваний. Увы, многие при этом свято верят, что их эта беда обойдет стороной. Пока не становится слишком поздно.

2 августа 20231
Статистика: 1 из 10 умерших от рака в России не состоял на учете у онколога
Источник:
freepik

Рак — вторая по частоте причина смерти в нашей стране, чаще умирают только от болезней сердца и сосудов. Вы можете думать, что проблема вас точно не коснется, однако статистика неумолима: онкологическое заболевание может развиться примерно у одного из пяти человек в возрасте до 75 лет.

Хорошая новость в том, что во многих случаях вылечить его возможно. Успешность лечения зависит от многих факторов, но один из основных — стадия, на которой болезнь диагностировали. Поэтому так важно знать о первых симптомах, возможностях диагностики и лечения — эта информация может буквально спасти вам жизнь. Как полагают некоторые исследователи, «риск умереть возрастает от 6 до 13% у тех людей, чье лечение было отложено хотя бы на месяц». 

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Последние три года были для онкологических служб в нашей стране особенно непростыми. Сначала была пандемия коронавируса, которая на время остановила диспансеризацию и мешала несколько лет проходить полноценные обследования.

Теперь врачи вынуждены привыкать работать в условиях санкций и глобальной перестройки отраслей, связанных с медициной. В 2022 году сотрудники Росздравнадзора зарегистрировали резкий рост числа жалоб от россиян, которые рассказывали о низком уровне качества и доступности медицинской помощи.

Полина Шило
Медицина

Онколог-химиотерапевт, член Экспертного совета фонда «Не напрасно»

Как отмечает онколог-химиотерапевт Полина Шило, люди в сложные времена склонны реже обращаться за медицинской помощью. Это подтверждает и официальная статистика. В 2021 году 20,5% всех злокачественных новообразований в стране были диагностированы на четвертой стадии, то есть в момент, когда шансы на успешную терапию значительно ниже. А 33 820 человек (более 10%), умерших от рака, вообще не состояли на учете в онкологических учреждениях. Особенно часто такое встречается на Северном Кавказе и в Башкортостане.

Сказывается и нехватка кадров: на одного врача-онколога приходится примерно 450 пациентов.

Для того чтобы улучшить ситуацию и помочь людям в самых разных уголках страны, фонд «Не напрасно» создал сервис «Только спросить». Онлайн-справочная помогает спасать жизни, ведь благодаря новым знаниям о раке люди могут своевременно пройти дополнительные обследования, принять верные решения о тактике лечения и понять, к кому конкретно можно обратиться за помощью. Больше узнать о работе бесплатного сервиса можно ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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