Статистика: 1 из 10 умерших от рака в России не состоял на учете у онколога

Рак — вторая по частоте причина смерти в нашей стране, чаще умирают только от болезней сердца и сосудов. Вы можете думать, что проблема вас точно не коснется, однако статистика неумолима: онкологическое заболевание может развиться примерно у одного из пяти человек в возрасте до 75 лет.
Хорошая новость в том, что во многих случаях вылечить его возможно. Успешность лечения зависит от многих факторов, но один из основных — стадия, на которой болезнь диагностировали. Поэтому так важно знать о первых симптомах, возможностях диагностики и лечения — эта информация может буквально спасти вам жизнь. Как полагают некоторые
Последние три года были для онкологических служб в нашей стране особенно непростыми. Сначала была пандемия коронавируса, которая на время остановила диспансеризацию и мешала несколько лет проходить полноценные обследования.
Теперь врачи вынуждены привыкать работать в условиях санкций и глобальной перестройки отраслей, связанных с медициной. В 2022 году сотрудники Росздравнадзора зарегистрировали резкий рост числа жалоб от россиян, которые рассказывали о низком уровне качества и доступности медицинской помощи.
Онколог-химиотерапевт, член Экспертного совета фонда «Не напрасно»
Как отмечает онколог-химиотерапевт Полина Шило, люди в сложные времена склонны реже обращаться за медицинской помощью. Это подтверждает и официальная статистика. В 2021 году 20,5% всех злокачественных новообразований в стране были диагностированы на четвертой стадии, то есть в момент, когда шансы на успешную терапию значительно ниже. А 33 820 человек (более 10%), умерших от рака, вообще не состояли на учете в онкологических учреждениях. Особенно часто такое встречается на Северном Кавказе и в Башкортостане.
Сказывается и нехватка кадров: на одного врача-онколога приходится примерно 450 пациентов.
Для того чтобы улучшить ситуацию и помочь людям в самых разных уголках страны, фонд «Не напрасно» создал сервис «Только спросить». Онлайн-справочная помогает спасать жизни, ведь благодаря новым знаниям о раке люди могут своевременно пройти дополнительные обследования, принять верные решения о тактике лечения и понять, к кому конкретно можно обратиться за помощью. Больше узнать о работе бесплатного сервиса можно