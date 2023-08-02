Статистика: 1 из 10 умерших от рака в России не состоял на учете у онколога

Как отмечает онколог-химиотерапевт Полина Шило, люди в сложные времена склонны реже обращаться за медицинской помощью. Это подтверждает и официальная статистика. В 2021 году 20,5% всех злокачественных новообразований в стране были диагностированы на четвертой стадии, то есть в момент, когда шансы на успешную терапию значительно ниже. А 33 820 человек (более 10%), умерших от рака, вообще не состояли на учете в онкологических учреждениях. Особенно часто такое встречается на Северном Кавказе и в Башкортостане.