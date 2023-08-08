Боль в колене у 27-летней девушки оказалась признаком агрессивного рака

Одно из самых коварных и опасных свойств рака — его симптомы очень долго можно принимать за признаки совсем других болезней. Так и произошло в истории 27-летней Эми Хей из Новой Зеландии. У нее долгое время болело колено, и она думала, что во всем виновата травма во время верховой езды.
Травму девушка получила еще в марте 2022 года. За помощью к врачам она долгое время не обращалась. Однако потом обратила внимание, что ее колено опухло. Кроме того, во время тренировок Эми беспокоила глухая боль. Ощущения не были острыми, Хей признается, что она просто чувствовала себя «не в своей тарелке».
Женщина попыталась решить проблему: она обратилась к физиотерапевту, мануальному терапевту и остеопату. Ничего из этого ей не помогло. Тогда личный тренер порекомендовал Эми пройти обследование и проверить ногу, пишет издание
На МРТ Хей пошла в сентябре того же года. Оказалось, что у нее остеосаркома.
Остеосаркома — наиболее распространенный тип первичного рака кости, обычно развивается в растущих костях и часто поражает подростков и молодых людей.
Вот несколько распространенных признаков этой болезни:
постоянная боль в костях, которая со временем усиливается;
затруднение движений в суставе из-за отека и покраснения;
заметная шишка над костью;
проблемы с ходьбой, например хромота.
хрупкость костей.
Диагноз прозвучал для девушки как гром среди ясного неба. По ее словам, она вела активный и здоровый образ жизни и никогда не имела серьезных проблем со здоровьем, кроме случайных простуд. После постановки диагноза Эми была безутешна: она плакала практически каждый день.
Однако сдаваться девушка не собиралась. К концу октября 2022 года Хей начала проходить два курса химиотерапии по 35 дней. Лечение стало настоящим испытанием для нее: она чувствовала себя одинокой и изолированной. Семья очень переживала за Эми, так как ее рак оказался довольно агрессивным.
В январе 2023 года девушка перенесла восьмичасовую операцию по удалению пораженной раком части бедренной кости. Ее заменили на донорскую кость, теперь эту часть ноги скрепляют одна пластина и 11 винтов.
Хэй очень боялась, что ей также придется пройти через полную замену коленного сустава, что обрекло бы ее на бесконечные операции до конца жизни. Однако благодаря мастерству хирурга удалось сберечь сустав и удалить пораженную раком кость.
Операция помогла, уже в марте врачи объявили, что девушка свободна от рака. После этого Хей пришлось также справляться с психическими проблемами. Девушка признается: она была независимым и энергичным человеком, любила свою жизнь и работу. Она не привыкла полагаться на других людей. Однако из-за болезни из человека, который посещал спортзал каждый день, она превратилась в девушку, которая едва может встать с кровати.
Справиться с изменениями ей помогла поддержка родных.
«Моя семья, мои друзья и мой парень невероятно поддерживали меня. Мои самые близкие отношения стали еще крепче, за что я очень благодарна», — отмечает Хей.
Сейчас нога девушки заживает. В будущем ей нужно будет сделать еще одну операцию и удалить рубцовую ткань из коленного сустава.