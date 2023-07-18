Онколог Карасев объяснил, какие привычки надо взять из XIX века, чтобы снизить риски рака

Врач поясняет: если говорить о XIX веке и начале двадцатого, то в ту эпоху медицина не была столь доступной, чтобы любой человек мог обратиться к врачу и пройти обследование при первых же симптомах. Да и методы диагностики оставляли желать лучшего. Поэтому люди умирали от некой «хвори» — никто не мог определить, от какой конкретно. Кроме того, в те годы не существовало препаратов буквально для каждой системы организма, да и денег у большинства на них просто не было. Поэтому люди не особо знали, от чего именно мучатся и умирают. Вот и создалось впечатление, что онкологических заболеваний практически не встречалось.