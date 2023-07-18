Онколог Карасев объяснил, какие привычки надо взять из XIX века, чтобы снизить риски рака

Есть мнение, будто раньше люди были куда здоровее: и раком практически не болели, и аллергии появлялись куда реже, чем сейчас. Как отмечает в своем
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист
Врач поясняет: если говорить о XIX веке и начале двадцатого, то в ту эпоху медицина не была столь доступной, чтобы любой человек мог обратиться к врачу и пройти обследование при первых же симптомах. Да и методы диагностики оставляли желать лучшего. Поэтому люди умирали от некой «хвори» — никто не мог определить, от какой конкретно. Кроме того, в те годы не существовало препаратов буквально для каждой системы организма, да и денег у большинства на них просто не было. Поэтому люди не особо знали, от чего именно мучатся и умирают. Вот и создалось впечатление, что онкологических заболеваний практически не встречалось.
Однако люди действительно в среднем были здоровее, и тому есть несколько причин. Во-первых, в жизни наших предков предполагалось куда больше физической активности. Большинство держали свое хозяйство, работали в поле. Кроме того, не было возможности взять машину и поехать за продуктами, за хлебом приходилось идти ногами. Никаких доставок тоже не существовало, и для того, чтобы получить еду, приходилось приложить некоторые усилия.
Во-вторых, люди и питались совершенно по-другому. Чаще всего ели 1-2 раза в день. Основу меню составляли овощи с огорода: вареные, свежие или квашеные. Кроме того, в рацион обязательно входили каши и бобы. Мясо было роскошью, ели его не так часто. Без морозильных камер долго хранить его не получалось.
Сахар тоже ели не так часто. Вместо сладкого использовали, как правило, сушеные и свежие фрукты и ягоды. Сами продукты были куда здоровее: много клетчатки и почти полное отсутствие красителей, усилителей вкуса и ароматизаторов.
Так что, с одной стороны, мы живем в прекрасное время, когда медицина шагнула далеко вперед и у каждого есть возможность проверять свое здоровье. С другой — нам не повредит взять пример с предыдущих поколений: добавить в свою жизнь больше движения и тщательней следить за рационом.