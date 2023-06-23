Онколог Елфимова объяснила, почему некоторые дети с рождения обречены столкнуться с раком

«В детской онкологии используют более интенсивную терапию: высокие дозы препаратов, сложные методы лечения (например, чаще используется трансплантация костного мозга). Несмотря на некоторые исключения, лечение детских опухолей более успешно, чем у взрослых. Это может быть связано с разницей в видах злокачественных новообразований у детей и взрослых, различием в интенсивности лечения. Также пожилые люди, как правило, имеют другие хронические недуги, которые могут прогрессировать на фоне лечения.