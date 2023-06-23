Онколог Елфимова объяснила, почему некоторые дети с рождения обречены столкнуться с раком

Человечество уже довольно много знает о факторах риска рака. Неправильное питание, алкоголь, сигареты и дефицит движения вас в принципе более здоровым не сделают.
Но почему же онкозаболевания нередко диагностируют и у совсем маленьких детей, которые явно еще не успели завести вредных привычек? О чем важно знать всем родителям, волнующимся о здоровье своего ребенка? На эти вопросы отвечает детский онколог Анна Елфимова.
Сломанные гены без причины
По словам специалиста, некоторые дети с рождения обречены столкнуться с раком.
«В нашем организме происходит постоянный рост и деление клеток. Эти процессы регулируются сложными биологическими механизмами. В какой-то момент в отлаженной системе происходит сбой, и образуются клетки, которые обладают бесконтрольным делением и ростом. Запускают этот процесс мутации — „поломки“ в генах, отвечающих за деление клеток. Мутации могут возникнуть под влиянием факторов внешней среды и спонтанно, то есть без видимой причины».
Чаще всего такие аномальные клетки распознаются нашим иммунитетом и уничтожаются. Однако опухолевые клетки обладают способностью избегать этого, а также рядом других свойств, которые помогают им выжить и продолжить размножение.
На образование злокачественных клеток у детей может повлиять наследственная предрасположенность. Так, около 10% онкологических заболеваний у детей связаны с врожденными синдромами и заболеваниями.
Что диагностируют у детей
Онкологические заболевания у детей отличаются от опухолей взрослых. Дети чаще всего болеют злокачественными заболеваниями системы крови — это лейкозы (поражает костный мозг) и лимфомы (поражает лимфатическую систему). На втором месте по частоте находятся опухоли головного и спинного мозга. Также часто встречаются солидные опухоли — нефробластома (опухоль почки) нейробластома (возникает из клеток симпатической нервной системы), опухоли костей.
Просто не будет
А как же переносит детский организм рак и есть ли разница в методах терапии по сравнению со взрослыми? Врач подчеркивает: любые онкологические заболевания лечить непросто.
«В детской онкологии используют более интенсивную терапию: высокие дозы препаратов, сложные методы лечения (например, чаще используется трансплантация костного мозга). Несмотря на некоторые исключения, лечение детских опухолей более успешно, чем у взрослых. Это может быть связано с разницей в видах злокачественных новообразований у детей и взрослых, различием в интенсивности лечения. Также пожилые люди, как правило, имеют другие хронические недуги, которые могут прогрессировать на фоне лечения.
Как подстелить соломку
А могут ли что-то сделать родители для того, чтобы снизить риски? Елфимова поясняет: к сожалению, возможности в этом плане весьма ограничены: Так как онкологические заболевания у детей редко зависят от факторов внешней среды, то, как правило, мы не можем предупредить развитие злокачественных образований у ребенка».
Если у ребенка или в семье выявлены наследственные заболевания и синдромы, которые могут быть ассоциированы с развитием опухолей (например, синдром WAGR, анемия Фанкони, синдром Ли-Фраумени), а также случаи возникновения рака в раннем возрасте, важно пройти генетическое консультирование, чтобы подобрать оптимальный план диагностики и скрининга.
Некоторые инфекции могут повышать риск развития рака у детей и взрослых (гепатит В способствует развитию рака печени, вирус папилломы человека — развитию рака шейки матки и назофарингеальной карциномы), поэтому важно вакцинироваться.
Есть публикации, в которых прослеживается связь между курением, употреблением алкоголя и психоактивных веществ во время беременности и развитием онкологических заболеваний, а также врожденных пороков развития у ребенка. Поэтому важно исключить такое воздействие на время беременности и грудного вскармливания.
Как правило, онкологические заболевания в детском возрасте невозможно предупредить или выявить методом скрининга. К сожалению, ни анализ крови, ни компьютерная томограмма без всяких симптомов не гарантируют, что диагноз поставят на ранней стадии.
Симптомы онкозаболеваний у детей неспецифичны и похожи на симптомы других болезней. Однако есть основные признаки, при появлении которых нужно обязательно обратиться к врачу:
длительная лихорадка без причины;
появление большого количества синяков или сыпи на теле;
потеря массы тела или остановка набора массы тела без причины;
необъяснимая слабость у ранее активного ребенка, боли в костях и суставах (не связанные с болями роста);
головная боль (особенно у маленького ребенка).
Эти симптомы не говорят об обязательном наличии злокачественного заболевания у ребенка, но требуют наблюдения у врача.