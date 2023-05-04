Когда склонность к раку зашита в генах: у кого риск злокачественной опухоли высок от рождения

Сейчас много говорят о том, что определенная еда и вредные привычки существенно повышают риск столкнуться с раком. А можно ли родиться с предрасположенностью к раку? Ведь нередко опухоли находят даже у совсем маленьких детей.
Педиатр и врач-нейроонколог Эндже Валиахметова объяснила, можно ли по каким-то признакам понять, что у вас или вашего ребенка высокий риск развития рака от рождения.
Педиатр, детский врач-нейроонколог, кандидат медицинских наук, участник клинических исследований в сфере детской нейроонкологии, автор 30 научных работ.
Эксперт отмечает: рак не может передаваться по наследству также, как цвет глаз, группа крови или генетические болезни вроде гемофилии. Однако генетика все-таки имеет определенное влияние на риски возникновения рака — в «наследство» можно получить генетические особенности, которые способствуют развитию рака.
Например, человек может родиться на свет с мутацией в одном из генов, который обычно защищает нас от рака. Эта мутация присутствует во всех клетках организма. Как правило, эти генетические изменения мешают сдерживать рост опухолей, что приводит к повышенному риску развития онкологии. Иногда синдром предрасположенности к опухолям передается от родителей к ребенку. В других случаях это возникает впервые у малыша. Важно: наличие генной мутации необязательно провоцирует рак, это лишь маркер повышенного риска.
Критерии, позволяющие заподозрить синдром предрасположенности к онкологическим заболеваниям
родословная семьи: раковые заболевания у родителей пациента, диагностированные в возрасте до 45 лет или онкологические болезни в анамнезе как минимум у двух родственников (дедушек/бабушек, братьев и сестер), возникшие до этого же возраста;
близкородственный брак родителей пациента;
вид опухоли у ребенка, характерный для взрослых;
редкие виды опухолей, синхронные и метахронные, билатеральные.
А вот какие признаки наличия опухоли выделяет врач:
постоянная слабость и быстрая утомляемость без объективных причин;
излишняя бледность кожи лица и тела;
формирование на теле малыша уплотнений, припухлостей при отсутствии травм;
хаотичное повышение температуры;
появление «синяков» даже в случае незначительных ударов;
регулярные боли в одном и том же месте;
головные боли, сопровождающиеся рвотой;
неожиданное беспричинное ухудшение зрения;
быстрое снижение веса при достаточном рационе и регулярном графике питания.
Кто может диагностировать предрасположенность к раку? Терапевт или высококвалифицированный педиатр может заметить определенные симптомы и направить на генетический скрининг. Порой, заметить симптомы можно уже в первый год жизни ребенка. Но в некоторых случаях никаких признаков предрасположенности не будет вплоть до развития онкологии. Поэтому перед тем, как направить маленького пациента к генетику, педиатр должен подробно расспросить родителей о том, диагностировали ли у кого-то из близких родственников рак.
Выявить предрасположенность важно, ведь эта информация поможет подобрать более эффективное лечение в случае, если рак диагностируют.
Анализы для постановки диагноза:
Анализы крови, мочи на онкомаркеры;
рентген;
УЗИ;
КТ и МРТ;
ПЭТ-КТ;
остеосцинтиграфия;
пункция костного мозга;
биопсия опухолевой ткани.
Почему родителям не стоит паниковать
Родители не должны с момента появления на свет ребенка беспокоиться о том, что у него может быть онкология. Такой диагноз — это исключение из правил. В мире существует несколько миллионов болезней и не стоит примерять их на себя или членов семьи. Пройти обследование стоит только в том случае, если в семье есть маркеры генетических заболеваний.
Есть ситуации, которые говорят семье о необходимости консультации у клинического генетика, например, наличие наследственных болезней, таких как атеросклероз, рак, болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бдительность должна возникать при повторных случаях выкидышей и замерших беременностей, особенно на поздних строках. В таком случае направить женщину к генетику — задача гинеколога.
Если есть маркеры повышенного риска развития синдрома предрасположенности к онкопатологии, здесь действительно необходим визит к онкогенетику. Полезны будут и медицинская выписка, и сохранившиеся биоматериалы. Если у вас есть подозрение на наличие наследственного опухолевого синдрома в вашей семье в России во многих крупных онкодиспансерах для взрослых действуют программы скрининга.