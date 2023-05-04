Когда склонность к раку зашита в генах: у кого риск злокачественной опухоли высок от рождения

Родители не должны с момента появления на свет ребенка беспокоиться о том, что у него может быть онкология. Такой диагноз — это исключение из правил. В мире существует несколько миллионов болезней и не стоит примерять их на себя или членов семьи. Пройти обследование стоит только в том случае, если в семье есть маркеры генетических заболеваний.