Терапевт Водовозов рассказал, как быстро рак прогрессирует до первой стадии

Рак страшен в первую очередь тем, что долгое время не дает никаких особенно заметных симптомов или признаки есть, но они настолько безобидные на первый взгляд, что человек списывает их на что-то другое. При этом ни для кого не секрет: чем раньше онкологическое заболевание диагностируют, тем больше шансов на успешное излечение.