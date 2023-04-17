Терапевт Водовозов рассказал, как быстро рак прогрессирует до первой стадии

Рак страшен в первую очередь тем, что долгое время не дает никаких особенно заметных симптомов или признаки есть, но они настолько безобидные на первый взгляд, что человек списывает их на что-то другое. При этом ни для кого не секрет: чем раньше онкологическое заболевание диагностируют, тем больше шансов на успешное излечение.
А сколько вообще времени может занимать пройти между моментом, когда человек здоров, и моментом, когда у него развивается первая стадия рака? На этот вопрос для
Специалист отмечает: злокачественные опухоли развиваются с разной скоростью. Например, очень быстро прогрессируют рак поджелудочной железы и мезотелиома. А бывают такие новообразования, которые медики обнаруживают уже после смерти человека при вскрытии, причем никаких симптомов при жизни опухоль не давала.
Каждый четвертый рак груди, по статистике, никакими признаками также не проявляется, и находят его уже при обследовании. Поэтому от состояния полного здоровья до первой стадии рака в теории может пройти и вся жизнь.
Самый короткий временной промежуток развития опухоли определить тоже непросто, так как этот параметр зависит от большого количества факторов. Кроме того, когда у человека выявляют рак первой степени, его интересует чаще всего не то, когда у него появилась болезнь, а сколько осталось жить, отмечает доктор.
При самом агрессивном виде онкологии с самой большой смертностью — раке поджелудочной — пятилетняя выживаемость составляет всего 11,5%, при мезотелиоме — 12%, при раке желчного пузыря — 19,4%. И у врачей нет точных данных, сколько времени требуется каждой из этих патологий.
Водовозов отмечает: ученые еще продолжают изучать канцерогенез. Сейчас есть данные по итогам наблюдения за людьми, у которых онкологические заболевания находили во время скрининга. Одно из шести развивалось за три года между двумя последовательными скринингами.
Есть ли техническая возможность отмотать время назад и узнать, когда появилась опухоль? Отследить это возможно по накоплениям ошибок в ДНК.
Известно, что в большинстве случаев новообразования кишечника и опухоли молочной железы начинают расти примерно за 10 лет до того, как их найдут.
А в случае с предстательной железой речь может идти еще о более длительном отрезке времени. Однако применить эти данные ко всем видам опухолей нельзя.