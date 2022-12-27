— Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний и смертности у женщин, — рассказал «Доктору Питеру» заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Госпиталя для ветеранов войн Сергей Амбарцумян. — Ранняя диагностика этого вида рака является залогом успешного лечения, так как, с одной стороны, позволяет повысить эффективность противоопухолевого лечения, а с другой — создает благоприятные условия для уменьшения агрессивности терапии и снижения частоты серьезных нежелательных последствий лечения.

Если говорить о цифрах, то каждый год на 100 тысяч населения впервые выявляют 300 больных с раком молочной железы. Среди всех раков у женщин на опухоль груди приходится 20,9 процента. Печально, что этот вид рака находится на первом месте среди всех причин смертности у женщин от онкологии и составляет 16,2 процента.