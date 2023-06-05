Не только рак и инфаркт: врач предупредил еще об одном тяжелом последствии курения

На пачках сигарет вот уже несколько лет можно встретить пугающие картинки. Там изображены пародонтоз, мертворождение, рак горла и другие последствия вредной привычки. Врачи неустанно повторяют: даже если вы курите уже больше десяти лет, всегда есть смысл бросить. Да, отказ от вредной привычки может существенно повлиять на здоровье в любом возрасте.
Есть еще одно крайне неприятное последствие, которое может настигнуть курильщиков. Речь идет о глухоте, говорит врач Алексей Жито.
«Знали ли вы, что курение может лишить слуха? Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что эта вредная привычка увеличивает вероятность развития как незначительного снижения слуха, так и различных серьезных заболеваний ушей. Также курение может усугубить уже имеющиеся проблемы со слухом», — говорит Алексей Жито.
С чем это связано
Дело в том, что никотин повреждает мелкие кровеносные сосуды, которые снабжают ухо кровью и кислородом. Когда эти сосуды травмируются, кровоснабжение ушей снижается, что в свою очередь может привести к нарушениям слуха.
Также курение может способствовать развитию заболеваний, которые влияют на слух.
«К примеру, исследования показывают, что курение увеличивает вероятность развития инфекций ушей, таких как средний отит. Все может закончиться даже полной глухотой», — предупреждает врач.
Другим фактором, который может привести к потере слуха из-за курения, считается наличие в табаке токсических веществ, таких как никотин и окись углерода, которые способны повредить ухо и мешать передаче сигналов в нервных волокнах.
Неужели все настолько плохо?
Есть и хорошие новости. Если вы перестанете курить, то существует вероятность, что слух может начать постепенно восстанавливаться. Также избавление от вредной привычки способно предотвратить патологии органов слуха в будущем.
«В целом курение может привести к множеству серьезных проблем со здоровьем, включая потерю слуха. Поэтому, если вы курите, настоятельно рекомендую избавиться от этой вредной привычки, чтобы сохранить свое здоровье в целом и слух в частности», — заключил врач.
Миллиарду человек на планете грозит потеря слуха
Ученые обеспокоены здоровьем людей в возрасте от 12 до 34 лет: им грозит потеря слуха из-за слишком громкой музыки в наушниках. Пока не поздно, каждому стоит задуматься, есть ли угроза именно для вас.