Не только рак и инфаркт: врач предупредил еще об одном тяжелом последствии курения

На пачках сигарет вот уже несколько лет можно встретить пугающие картинки. Там изображены пародонтоз, мертворождение, рак горла и другие последствия вредной привычки. Врачи неустанно повторяют: даже если вы курите уже больше десяти лет, всегда есть смысл бросить. Да, отказ от вредной привычки может существенно повлиять на здоровье в любом возрасте.