Только не ватные палочки! Эти три способа чистить уши могут лишить вас слуха

Большинство отоларингологов вообще против того, чтобы мы залезали в ухо всякими приспособлениями. По их мнению, единственно правильная гигиена — это промокнуть уши после душа кончиком полотенца или помыть их с мылом на глубину указательного пальца.
Но в реальности многим так и хочется поковыряться в ушах. Британский сурдолог Кэти Огден
Сурдолог, аудиолог, инструктор по использованию слуховых аппаратов
Ватные палочки
Они есть в каждом доме, и абсолютное большинство не задумываясь возьмет такую палочку, чтобы почистить ухо. Но врачи предупреждают: это принесет больше вреда, чем пользы.
- Ватные палочки только проталкивают ушную серу глубже в ухо, — предупреждает Одген. — В итоге она скапливается в глубине ушного канала.
Серная пробка — самое мягкое последствие использования ватных палочек. А если засунуть палочку слишком глубоко, то можно повредить внутреннее ухо. Это приведет к головокружениям, глухоте и даже параличу лицевого нерва.
Фитосвечи
Да-да, такие ушные свечи продаются в аптеках. И суть метода именно в том, что в ухо вставляется свеча, которая поджигается с другой стороны. Если верить описаниям, это «эффективное средство для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний». А эффект достигается за счет «естественного мягкого тепла и вакуумтерапии при горении свечи».
Но аудиолог относится к таким вариантам скептически. По ее мнению, это тоже может привести к потере слуха.
- Мало того, что вы рискуете получить ожоги, — предупреждает эксперт. — Но если свечной воск попадет в ухо, он «забьет» слуховой проход. И сами вы с этим уже не справитесь.
Перекись водорода
Это еще один распространенный метод смягчения и удаления ушной серы, которым врач просит не злоупотреблять.
- Перекись может спровоцировать раздражение кожи внутри уха, а также привести к таким нежелательным эффектам, как воспаление внутреннего уха и боль в ушах, — объясняет Огден.
Кстати, ранее врачи называли чистку ушей ватными палочками одним из факторов, из-за которых люди раньше времени теряют слух. Среди других бытовых привычек, которые ведут к глухоте, музыка на полную громкость, посещение концертов и дискотек, самолечение, курение и использование гарнитуры. Почему все это плохо влияет на наши уши, рассказываем в этом материале.