Только не ватные палочки! Эти три способа чистить уши могут лишить вас слуха

Фитосвечи

Да-да, такие ушные свечи продаются в аптеках. И суть метода именно в том, что в ухо вставляется свеча, которая поджигается с другой стороны. Если верить описаниям, это «эффективное средство для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний». А эффект достигается за счет «естественного мягкого тепла и вакуумтерапии при горении свечи».

Но аудиолог относится к таким вариантам скептически. По ее мнению, это тоже может привести к потере слуха.

- Мало того, что вы рискуете получить ожоги, — предупреждает эксперт. — Но если свечной воск попадет в ухо, он «забьет» слуховой проход. И сами вы с этим уже не справитесь.

Перекись водорода

Это еще один распространенный метод смягчения и удаления ушной серы, которым врач просит не злоупотреблять.

- Перекись может спровоцировать раздражение кожи внутри уха, а также привести к таким нежелательным эффектам, как воспаление внутреннего уха и боль в ушах, — объясняет Огден.