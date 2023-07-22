Проверьте простыню и подушку: назван симптом рака, который легко пропустить летом

Рак уже давно не считается неизлечимой болезнью. Однако шансы на успешную терапию обычно выше, если недуг диагностировали на ранней стадии. Проблема в том, что многие симптомы онкологических заболеваний похожи на признаки других, менее серьезных проблем со здоровьем и состояний. Поэтому поставить верный диагноз на ранних стадиях бывает непросто.
Например, вы можете долгое время не обращать внимания на ночную потливость, особенно в летние жаркие дни. Казалось бы, вполне естественно в жару просыпаться мокрым. Однако эксперты призывают проверять свои простыни и подушки, чтобы понять, не страдаете ли вы от чрезмерной потливости.
Как отмечает фармацевт Аббас Канани, потоотделение — довольно распространенный признак, причем некоторые его разновидности вызывают этот симптом чаще и сильнее.
Дело в том, что рак вызывает иммунный ответ организма. Возникает воспаление, температура поднимается. Тело пытается снизить ее, и в итоге человек сильно потеет. Кроме того, на фоне рака может произойти гормональный сбой, и это также может спровоцировать приливы и потливость. Нередко ночная потливость связана с раком костей, пишет издание
Как отмечает гематолог Анастасия Гончарова, чаще всего потливость сопровождают злокачественные заболевания крови и лимфатической ткани.
Безусловно, ночная потливость далеко не всегда связана именно с раком. Например, иногда у женщин эта проблема появляется в период перед менструациями. Также человек сильно потеет, если болен инфекционным заболеванием в хронической стадии. Кроме того, этот симптом может указывать на сахарный диабет, ожирение, болезнь Иценко — Кушинга. А еще потливость появляется на фоне сильного стресса или некоторых психических заболеваний.
Кстати
От онкологических заболеваний не защищен никто, заболеть раком может человек любого возраста. Но почему злокачественные опухоли появляются даже у совсем маленьких детей без вредных привычек? На какие симптомы стоит обратить внимание? И что могут сделать родители, чтобы снизить риски? Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.