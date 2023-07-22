Проверьте простыню и подушку: назван симптом рака, который легко пропустить летом

Как отмечает гематолог Анастасия Гончарова, чаще всего потливость сопровождают злокачественные заболевания крови и лимфатической ткани.

Безусловно, ночная потливость далеко не всегда связана именно с раком. Например, иногда у женщин эта проблема появляется в период перед менструациями. Также человек сильно потеет, если болен инфекционным заболеванием в хронической стадии. Кроме того, этот симптом может указывать на сахарный диабет, ожирение, болезнь Иценко — Кушинга. А еще потливость появляется на фоне сильного стресса или некоторых психических заболеваний.