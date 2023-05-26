Невролог Демьяновская рассказала о 4 основных причинах синдрома холодных ног

Чаще всего стопы становятся прохладными или даже очень холодными, если вы ходите по полу босиком, замерзли или у вас высокая температура. Это нормально, поскольку организм перераспределяет кровь внутри тела, чтобы согревать наиболее важные органы. Но есть категория людей, у которых ноги холодные практически постоянно. У одних это особенности организма, которые сформировались с самого детства, у других — признак проблем со здоровьем. О том, когда холодные ноги — это проблема, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.