Невролог Демьяновская рассказала о 4 основных причинах синдрома холодных ног

Чаще всего стопы становятся прохладными или даже очень холодными, если вы ходите по полу босиком, замерзли или у вас высокая температура. Это нормально, поскольку организм перераспределяет кровь внутри тела, чтобы согревать наиболее важные органы. Но есть категория людей, у которых ноги холодные практически постоянно. У одних это особенности организма, которые сформировались с самого детства, у других — признак проблем со здоровьем. О том, когда холодные ноги — это проблема, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Синдром холодных ног существует
В норме у относительно здоровых людей разного возраста ноги могут ненадолго похолодеть после длительного пребывания на морозе или купания в воде низкой температуры. Такая реакция организма абсолютно нормальная, физиологическая. Однако после согревания температура ног должна непременно прийти в норму, они согреваются до температуры тела.
Но если стопы длительно остаются холодными независимо от внешних обстоятельств, стоит обратиться к врачу. Такой симптом может указывать на болезни, требующие пристальной диагностики и лечения. Постоянное замерзание или низкая температура ног как отдельное явление даже получили свое специфическое название — «синдром холодных ног». То есть это не отдельная болезнь, а только проявление определенных проблем в организме.
Причин много, нужно обследоваться
Если синдром холодных ног стал вашим спутником в любое время года и при любых обстоятельствах, это чаще всего стоит расценивать как признак нарушений кровообращения в области капилляров и мелких артерий. В этом случае нужно стимулировать кровоток за счет различных методик или устранять препятствия для полноценной циркуляции крови.
В некоторых случаях подобный синдром может указывать на пока еще скрыто протекающие патологии нервной системы, нарушения обмена веществ, вызванные дисбалансом гормонов, или недостаток питательных веществ. В каждом случае нужно подробно разбираться, устраняя все причины похолодания ног.
Когда в сосудах бляшки
Частая причина холодных ног — атеросклероз сосудов на уровне малого таза или нижних конечностей. При этом заболевании на внутренней стенке артерий образуются холестериновые бляшки, суживающие просвет и не дающие крови нормально циркулировать. В результате приток крови к ногам ухудшается, поэтому они холодеют, объясняет Екатерина Демьяновская.
Также ноги могут быть холодными у людей, которые долгое время соблюдают ограничительную диету и сильно худеют, питаясь очень скудно и ограниченно. Организму не хватает витаминов и минералов, в результате обмен веществ и теплообмен нарушаются.
Виновниками могут быть вены
Если зябкость ног, постоянное их похолодание, сопровождается слабостью, тяжестью — возможно, у человека развилась хроническая венозная недостаточность. Другие характерные симптомы этого состояния — отек, ощущение распирания в ногах, особенно во второй половине дня, изменение цвета кожи нижней трети голени и стопы.
При любых подобных ощущениях стоит обратиться к врачу-флебологу, чтобы сразу определить тяжесть состояния, возможности консервативного лечения или применения более радикальных вмешательств.
Постоянно низкое давление
Еще одна причина холодных ног — артериальная гипотензия, то есть пониженное артериальное давление. При этом заболевании кровь хуже циркулирует по организму. Особенно трудно ей добраться до отдаленных участков.
«Люди с таким диагнозом плохо переносят холод, а в тепле никак не могут согреться», — говорит Екатерина Демьяновская.
В этом случае врач может подобрать средства, которые помогут поддерживать уровень давления.
Проблемы с нервами
Кроме того, холодные ноги — одно из проявлений полиневропатии, заболевания, которое поражает нервные волокна. Другие признаки болезни — покалывания, снижение чувствительности ног, жгучая, ноющая или колющая боль, чувство, будто по ним ползают мурашки. Полиневропатия нижних конечностей может быть одним из осложнений сахарного диабета.
«Холодные ноги — симптом, который может указывать на довольно серьезные проблемы со здоровьем. Игнорировать его не стоит, особенно если есть и другие неприятные проявления: беспричинная слабость, изменение цвета кожи ног, боли в мышцах и суставах, онемение, необычные ощущения или отеки. Все это повод немедленно обратиться к врачу», — резюмирует врач Екатерина Демьяновская.