Терапевт Фаррахов объяснил, почему даже совсем маленькая холестериновая бляшка может вас убить

Нестабильные бляшки еще опасней. Причем такой может быть даже совсем небольшая бляшка. Под влиянием ферментов ее оболочка становится тоньше и разрывается, а все, что было внутри, попадает в кровоток. И тогда в кровотоке появляются еще и тромбы. Сгусток перекрывает просвет сосуда, тромботические массы провоцируют эмболию, а разорвавшаяся холестериновая бляшка заполняется кровью, увеличивается в размере и тоже перекрывает просвет. Это может происходить поочередно или одномоментно, но в любом случае для человека складывается критическая ситуация буквально в течение считаных минут или часов, и без помощи врачей ему уже не обойтись.