Терапевт Фаррахов объяснил, почему даже совсем маленькая холестериновая бляшка может вас убить

Одна из главных причин преждевременной смерти уже который год — болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркты и инсульты. Большинство людей слышали, как опасны холестериновые бляшки и атеросклероз, однако многие недооценивают возможные риски.
В своей группе в соцсети врач-терапевт Марат Фаррахов объяснил, как бляшки убивают людей.
По словам доктора, каждый миллиметр нашего тела получает кровь с помощью нескольких видов сосудов. Артерии переносят кровь от сердца к другим органам, капилляры обеспечивают обмен веществ в тканях и органах, вены доставляют кровь обратно к сердцу.
Все артерии в нашем теле толстые и прочные, но при этом также мягкие и эластичные. Состоят они из нескольких слоев: защитного внешнего, среднего мышечного и внутреннего так называемого интима сосуда. Внутренняя оболочка артерии наиболее нежная и активная, ее целостность легко нарушить. Что может повредить ее? Врач выделил несколько главных факторов:
повышенный уровень сахара в крови;
повышенный холестерин;
курение;
гипертония.
Артерии, отмечает врач, можно сравнить с прочным садовым шлангом. Порвать его руками будет сложно, однако, если внутри появилась трещина, рано или поздно излом прорвет и жидкость вытечет.
Любое повреждение интимов сосуда — это воспаление, с которым наше тело пытается справиться. К месту повреждения подходят лейкоциты, тромбоциты и холестерин, все вместе они ремонтируют стенку сосуда. Липиды крови, в том числе «плохой» и «хороший» холестерин, связываются с эндотелиальными клетками и окисляются в субэндотелиальном пространстве. После этого лейкоциты захватывают окисленный холестерин и погибают, что усиливает воспаление в стенке сосудов. В результате запускается бесконечный цикл воспаления, в сосуде формируется атеросклеротическая бляшка.
При этом Фаррахов подчеркивает: на самом деле речь идет сразу о множестве бляшек, поскольку этот процесс протекает одновременно во многих сосудах и долгое время никак не проявляет себя.
Но некоторые симптомы все же можно выделить. Если бляшки появляются в сосудах сердца, постепенно развивается ишемическая болезнь. А вместе с ней — боль и тяжесть в груди, одышка. Бляшки в почках мешают нормальной работе этого органа, вызывают повышение артериального давления. Бляшки в ногах и руках провоцируют нарушение чувствительности, язвы и гангрены. А бляшки в сосудах шеи и головы приводят к цереброваскулярным заболеваниям, в том числе и к инсульту.
Холестериновые бляшки могут быть стабильными и нестабильными. Первые с годами регрессируют, не меняют своего размера или растут слишком медленно. Однако они все еще могут спровоцировать острую нехватку воздуха в органе.
Нестабильные бляшки еще опасней. Причем такой может быть даже совсем небольшая бляшка. Под влиянием ферментов ее оболочка становится тоньше и разрывается, а все, что было внутри, попадает в кровоток. И тогда в кровотоке появляются еще и тромбы. Сгусток перекрывает просвет сосуда, тромботические массы провоцируют эмболию, а разорвавшаяся холестериновая бляшка заполняется кровью, увеличивается в размере и тоже перекрывает просвет. Это может происходить поочередно или одномоментно, но в любом случае для человека складывается критическая ситуация буквально в течение считаных минут или часов, и без помощи врачей ему уже не обойтись.