Дергающийся глаз оказался ранним симптомом этого вида рака

«Каждый день мы чувствуем себя счастливыми, потому что нам предоставили этот способ лечения, который может изменить все. Это дало Заку шанс жить относительно нормальной жизнью. Мы невероятно благодарны всем врачам, которые приложили так много усилий, чтобы помочь Заку. Но наш путь еще не окончен», — поделились близкие ребенка.