Дергающийся глаз оказался ранним симптомом этого вида рака

Наверняка каждый из вас хоть раз страдал от подергивания века, такое случается, когда сильно перенервничаешь или устанешь. В этом совершенно нет ничего опасного, никакого лечения дергающийся глаз тоже не требует, все обычно проходит само.
У 11-летнего Зака Экворта совсем другая история. Ребенок вдруг начал страдать от «дрожащего века». Родители изначально не придали этому никакого значения. Но потом взрослые стали замечать, что глаз у мальчика дергается слишком часто. Они отвезли его к терапевту.
После МРТ и дополнительных анализов у Зака была диагностирована глиома зрительного нерва — это медленно растущая опухоль, расположенная внутри или вокруг зрительного нерва, соединяющего глаз с мозгом.
Вскоре после постановки диагноза Зака направили к специалистам в больницу Грейт-Ормонд-Стрит в Лондоне, где он прошел несколько курсов химиотерапии. Хотя его опухоль оставалась стабильной в течение девяти месяцев, в конце концов она снова начала расти. Это потребовало дополнительного лечения.
Сейчас Заку 11 лет, и он продолжает бороться с раком. В настоящее время он участвует в испытании препарата, направленного на уменьшение размеров опухоли. Новообразование, которое выявили у ребенка, имеет мутацию BRAF-V600E. Она активирует сигнальный путь MAPK, что приводит к неконтролируемому делению клеток и росту опухоли. Семья мальчика надеется, что экспериментальный препарат поможет ему выздороветь.
«Каждый день мы чувствуем себя счастливыми, потому что нам предоставили этот способ лечения, который может изменить все. Это дало Заку шанс жить относительно нормальной жизнью. Мы невероятно благодарны всем врачам, которые приложили так много усилий, чтобы помочь Заку. Но наш путь еще не окончен», —
Что важно знать о детском раке
По данным ВОЗ, ежегодно в мире у 400 000 детей в возрасте до 19 лет развивается рак. В нашей стране ежегодно регистрируют около 4-4,5 тысячи случаев в год.
Злокачественные новообразования — редкое явление среди детей и подростков, если сравнивать с количеством впервые выявленных случаев рака у взрослых. Тут цифры на два порядка выше — 500-550 тысяч. Многие признаки и симптомы «детского рака» не являются специфичными, то есть характерными для определенного онкологического заболевания, поэтому болезнь так тяжело вовремя диагностировать.
О том, как не упустить рак у самых маленьких, рассказывает детский онколог Ирина Безъязычная.